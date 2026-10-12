Visita guidata alla Mansio Romana tra cibo e sapori

Sabato 17 ottobre, a Torretta Vecchia, un viaggio tra cereali, olio, vino, pesce e spezie per scoprire cosa mangiavano i Romani e quali prodotti arrivavano da terre lontane. L'iniziativa è gratuita

Cosa mangiavano i Romani durante i loro viaggi? Quali alimenti arrivavano da terre lontane? Lo scopriremo sabato 17 ottobre a partire dalle ore 17.00, con una nuova visita guidata alla Mansio Romana curata dall’Associazione Culturale Gaia. Attraverso l’area archeologica di Torretta Vecchia, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta del cibo nel mondo romano: cereali, olio, vino, pesce, spezie, e altri prodotti che percorrevano le strade dell’Impero, insieme a mercanti e viaggiatori. L’iniziativa realizzata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione e valorizzazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e il Comune di Collesalvetti. Info e prenotazioni: 328 4775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected]. Ingresso gratuito.

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