Visita guidata alla mostra di Fattori con degustazione di piatto tipico livornese
Prenotazione obbligatoria online entro sabato 29 novembre alle ore 18:00 tramite link che trovate in fondo all'articolo. Ritrovo ai Granai di Villa Mimbelli domenica 30 novembre alle ore 10:30. Sarà l’occasione per unire arte, storia e sapori del territorio. Evento Vetrina Toscana organizzato da Confesercenti
Una mattinata dedicata alla rivoluzione della pittura italiana. Domenica 30 novembre, alle ore 10:30, Agave Cooperativa propone una visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura”, allestita al Museo Civico G. Fattori in occasione del bicentenario della nascita del grande maestro macchiaiolo. Il percorso espositivo presenta oltre 200 opere tra dipinti, disegni e schizzi, che raccontano l’evoluzione artistica di Fattori: un autore che ha dedicato tutta la sua vita all’osservazione della realtà, alla ricerca sulla luce e alla difesa delle proprie idee innovative, aprendo la strada a una nuova concezione della pittura italiana. Al termine della visita, i partecipanti potranno gustare una degustazione di un piatto tipico livornese, fornita in collaborazione con Tuscan Street Food ApeTito Livorno. Un’occasione per concludere la mattinata unendo arte, storia e sapori del territorio.
L’evento si svolge sotto l’egida di Vetrina Toscana, organizzato da Confesercenti in collaborazione con Agave Cooperativa, e rientra nella programmazione di “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo”. La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Informazioni utili
Costo (comprensivo di biglietto mostra, visita guidata e degustazione) : 15 € adulti / 8 € bambini 7–12 anni / gratuito fino ai 6 anni
Ritrovo: Granai di Villa Mimbelli
Durata: circa 2 ore
Prenotazione obbligatoria entro sabato 29 novembre alle ore 18:00 al seg sul sito:
https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-giovanni-fattori-una-rivoluzione-in-pittura-1.htm
oppure ai recapiti: 0586 897890 – 348 0404516
[email protected]
