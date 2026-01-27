Visita guidata alla mostra: “Terra, il pianeta dei 5 sensi”
Allestita nella sala delle esposizioni temporanee, la mostra è organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con la collaborazione della Provincia, del Museo, della Fondazione Livorno e di Coop. Itinera Cultura e Turismo
Ascoltare le onde sismiche, vedere il campo magnetico terrestre, oscillare su una tavola che simula le vibrazioni generate da un evento sismico. Queste e altre esperienze multisensoriali possono essere sperimentate in prima persona all’interno della mostra, con un percorso che avvicina i visitatori alla conoscenza di alcuni fenomeni naturali attraverso l’uso dei cinque sensi.
Visita guidata per adulti e bambini dai 6 anni.
Costo: 6 € a partecipante
Prenotazioni e pagamento esclusivamente online al link:
https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/visite-guidate-musmed/
Posti limitati
Per informazioni: Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00 13:00 [email protected]
Tel. 0586.266711
