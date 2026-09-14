Visita guidata alla scoperta della Mansio Romana di Torretta Vecchia

Domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, l’Associazione Culturale “Gaia” accompagnerà i più piccoli in un viaggio nella storia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Un’avventura straordinaria attende i più piccoli per riscoprire la magia del passato e la bellezza della nostra storia. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà una speciale visita guidata curata dall’Associazione Culturale “Gaia” alla Mansio Romana di Torretta Vecchia. Attraverso racconti coinvolgenti, osservazioni sul campo e tante curiosità, i giovani esploratori scopriranno come un luogo antico possa resistere ai secoli, trasformarsi e continuare a raccontare i propri segreti. Un’esperienza pensata a misura di bambino per imparare, divertendosi, perché è fondamentale proteggere il nostro patrimonio, prendersene cura e inventare sempre nuovi modi per farlo vivere ogni giorno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 328 4775518 (tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00, anche WhatsApp); e-mail: [email protected].

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