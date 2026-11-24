Visita guidata e aperitivo al Museo della Città

Al Museo della Città di Livorno sarà presente la Cantina Buccia Nera: si comincia alle 18.00, con una visita guidata a tema alla mostra Pinocchio. Appuntamento sabato 28 novembre alle 18:00

Sabato 28 novembre alle ore 18.00 torna Aperitivo al Museo, l’iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Toscana che porta il vino all’interno di alcuni dei luoghi più suggestivi della cultura regionale. Dopo il successo della prima edizione, il progetto torna con un calendario ancora più ricco e diffuso sul territorio, coinvolgendo otto musei della Toscana e altrettante realtà vitivinicole. Ogni appuntamento nasce dall’incontro tra un museo e una cantina, creando un percorso che unisce arte, storia, territorio e cultura del vino. Le visite agli spazi museali saranno accompagnate da momenti di degustazione, durante i quali sarà possibile conoscere da vicino i produttori, scoprire i loro vini e approfondire il legame tra le diverse aree della Toscana e le rispettive tradizioni enologiche. Un’occasione per vivere i musei in una veste diversa e per raccontare il vino come parte integrante del patrimonio culturale della nostra regione. Al Museo della Città di Livorno sarà presente la Cantina Buccia Nera: si comincia alle 18.00, con una visita guidata a tema alla mostra Pinocchio. Le avventure visive di un burattino, per poi proseguire con assaggi di vini e stuzzichini a base di prodotti locali. Aperitivo al Museo nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo due elementi profondamente legati all’identità della Toscana: il patrimonio storico e artistico e la cultura vitivinicola.

Ogni tappa rappresenta così un piccolo viaggio nel territorio, attraverso luoghi, racconti, sapori e vini capaci di restituire tutta la ricchezza e la varietà della Toscana.

Prezzo: 15 € compreso ingresso al Museo e degustazione di tre vini con piccoli assaggi di prodotti locali.

Si raccomanda la prenotazione anticipata.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

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