Visita guidata nelle sale del Museo di storia

Domenica 18 alle 16.30 passeggiata in compagnia degli esperti del museo per scoprire le ricchezze dell’ambiente Mediterraneo. Prenotazione online al link che trovate nell'articolo

In partenza un programma di visite guidate domenicali aperte a tutti al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Primo appuntamento per questo anno domenica 18 gennaio alle 16.30: una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo per scoprire le ricchezze dell’ambiente Mediterraneo. Curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo. L’iniziativa è coordinata dal Museo in collaborazione con la coop.itinera.

Prenotazione ed acquisto biglietto online al seguente link https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/.

Costo 6 euro a partecipante. Posti limitati.

Per informazioni

segreteria musmed 0586/266711 dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©