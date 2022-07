Visite gratuite al Faro per Effetto Venezia

Grazie alla disponibilità della MMI ed in particolare del Comando Marina Nord, l'Associazione Il Mondo dei Fari e il Comando Fari Alto Tirreno apriranno ancora una volta al pubblico le porte del faro. Per la visita è obbligatoria la prenotazione (piattaforma eventbrite)

In occasione della manifestazione cittadina Effetto Venezia ci sarà la possibilità di visitare il faro di Livorno e la mostra fotografica permanente di Paolo Bonciani dal titolo “Obiettivo al faro”. Grazie alla disponibilità della Marina Militare Italiana ed in particolare del Comando Marina Nord, l’Associazione Il Mondo dei Fari e il Comando Fari Alto Tirreno apriranno ancora una volta al pubblico le porte del faro di Livorno. All’interno del faro, lungo la salita alla terrazza, sarà possibile ammirare diversi cimeli storici dei fari, dal 1911 ad oggi, e riproduzioni in scala del Faro di Livorno nelle varie epoche e di altri fari. Nelle stanze di veglia dell’ultimo piano, arredate con attrezzature d’epoca, la personale fotografica del Maestro Paolo Bonciani racconterà una Livorno vista dal faro e alcuni momenti storici in cui il nostro Fanale è stato protagonista silenzioso. La visita, della durata di 45 minuti, terminerà sulla terrazza dove si potrà ammirare un panorama unico della città da 50 metri d’altezza. Per la visita, gratuita, è obbligatoria la prenotazione (piattaforma eventbrite).

