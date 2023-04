Visite gratuite al Silos Granario

Le visite guidate tratteranno le vicende storiche, il ruolo e le trasformazioni di questo suggestivo spazio nel corso del tempo. Per l’occasione sarà visitabile anche splendida terrazza intermedia. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 339-5997513 oppure: [email protected]

Sabato 29 aprile la Cooperativa Agave organizza delle visite guidate gratuite presso il Silos Granario di Livorno.

Nel pomeriggio si svolgeranno due visite guidate curate dalla Cooperativa Agave al Silos Granario di Livorno. Alle ore 16.30 e successivamente alle ore 17.30 sono previste visite guidate su prenotazione aperte alla cittadinanza, per far conoscere questa monumentale struttura, anche tramite arricchimenti multimediali.

Tale iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare e rendere maggiormente fruibile l’imponente struttura del Silos Granario, dando l’occasione di farne conoscere le origini, le vicende storiche e l’importante collegamento con il porto e con la città di Livorno.

Imponente esempio di architettura industriale, il Silos sarà accessibile e visitabile per presentarsi alla città ed avvicinarsi al suo tessuto cittadino.

Le visite guidate tratteranno le vicende storiche, il ruolo e le trasformazioni di questo suggestivo spazio nel corso del tempo. Per l’occasione sarà visitabile anche splendida terrazza intermedia.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 339-5997513 – mail: [email protected]

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Durata: 45 minuti

Progetto realizzato con il contributo di Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Porto Aperto Livorno, Porto Immobiliare s.r.l.

Per l’accesso ai piani superiori non vi è la possibilità di utilizzare l’ascensore.

In caso di allerta meteo la visita sarà annullata.

Condividi: