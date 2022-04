Visite guidate alla mostra L’Ombra dell’Uomo, con il dr. Morte

L’iniziativa è in programma sabato 9 aprile, con due turni di visita, alle 15.45 e alle 16.45

Al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo torna il dr. Morte, che accompagnerà adulti e bambini in una visita guidata alla mostra “L’ombra dell’Uomo. La paura genera mostri”. L’iniziativa è in programma sabato 9 aprile, con due turni di visita, alle 15.45 e alle 16.45. Ad interpretare l’originale cicerone sarà l’attore Giovanni Balzaretti, in una delle sue performance più riuscite ed apprezzate, con la quale accompagnerà i visitatori alla scoperta del percorso espositivo. La mostra, realizzata in collaborazione con EsNat Exhibition e Naturaliter, esplora le paure più profonde dell’esistenza collettiva ed individuale di fronte ad eventi drammatici come pestilenze ed epidemie. La difficoltà di comprendere le cause di malattie terribili e il sentimento di impotenza di chi veniva colpito dal morbo o perdeva i propri cari, ha spesso dato vita a numerose credenze popolari e a figure leggendarie e spaventose come Vampiri, Licantropi, Streghe. Pannelli illustrativi, filmati, materiale e attrezzature medicinali d’epoca, ma anche spaventosi manichini e ricostruzioni spettacolari, aiuteranno i visitatori a capire come veniva affrontata la paura dell’ignoto.

INFO E PRENOTAZIONI:

reception museo 0586 266711/266734 (dal martedì al sabato ore 9-13; martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15-18), mail: [email protected]