Visite guidate alla mostra Terra, il pianeta dei 5 sensi al Museo di Storia

Appuntamento domenica 11 gennaio ore 16, prenotazioni e pagamento esclusivamente online al link che trovate in fondo all'articolo

Allestita nella sala delle esposizioni temporanee, la mostra è organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con la collaborazione della Provincia, del Museo, della Fondazione Livorno e di Coop. Itinera Cultura e Turismo. Ascoltare le onde sismiche, vedere il campo magnetico terrestre, oscillare su una tavola che simula le vibrazioni generate da un evento sismico. Queste e altre esperienze multisensoriali possono essere sperimentate in prima persona all’interno della mostra, con un percorso che avvicina i visitatori alla conoscenza di alcuni fenomeni naturali attraverso l’uso dei cinque sensi.

Visita guidata per adulti e bambini dai 6 anni.

Costo: 6 € a partecipante

Prenotazioni e pagamento esclusivamente online al link:

https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/visite-guidate-musmed/

Posti limitati

Per informazioni: segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00 [email protected]

Tel. 0586.266711

Condividi:

Riproduzione riservata ©