Visite guidate alle sale e al Planetario del Museo di Storia

Domenica 22 novembre doppio appuntamento con il ciclo “Curiosi per natura”. Prenotazioni online sul sito del Museo. Per partecipare alle iniziative prenotazione online tramite il link nell'articolo

Nell’ambito degli appuntamenti del ciclo “Curiosi per natura”, promossi dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con coop Itinera, domenica 22 novembre, alle ore 16, è in programma una visita guidata per scoprire e guardare il Mediterraneo da prospettive inaspettate. L’iniziativa, della durata di circa un’ora e mezzo, è rivolta ad adulti e ragazzi dai 12 anni che saranno accompagnati in un affascinante viaggio tra le collezioni del Museo, dalla Sala del Mare alla Zoologia, dalla Geopaleontologia all’Orto Botanico, fino alla sezione dedicata all’Uomo nel Mediterraneo. La visita, coordinata dalla dott.ssa Claudia Ferro, zoologa ed educatrice del Museo, condurrà i partecipanti all’esplorazione di un patrimonio ricco di meraviglie, capace di raccontarci il passato e farci riflettere sul presente. Sempre domenica 22 novembre, inoltre, sono aperte le visite al Planetario del Museo, con ingresso alle ore 15.30 e 17.00. Un affascinante viaggio tra pianeti, stelle e costellazioni, alla scoperta delle meraviglie del cielo notturno. All’interno del Planetario, un operatore specializzato guiderà i partecipanti nell’osservazione della volta celeste, dal tramonto alla comparsa delle stelle. Tra scienza, miti e curiosità, l’esperienza permetterà di conoscere le origini del Sistema solare, i segreti delle costellazioni e le avventure dell’esplorazione spaziale. Le visite sono coordinate da: Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.) e ‘Associazione Livornese Astrofili (A.L.A.) in collaborazione con coop.Itinera e Museo di Storia Naturale.

Per partecipare alle iniziative si consiglia l’acquisto e la prenotazione online sul sito del Museo: https://www.musmed.it/tickets

Per ulteriori informazioni: Segreteria Museo Tel. 0586 266711

Email: [email protected]

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