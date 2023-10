Visite guidate e laboratori per le scuole nelle sale espositive di Fondazione Livorno

Tutte le iniziative sono gratuite e sono rivolte alle scuole dall’ultimo anno dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Per aderire inviare il modulo di adesione a [email protected] entro il 30 novembre. Modulo sul sito itinera.info/didattica/ e fondazionelivorno.it. INFO: 0586/894563

Anche per questo anno scolastico la Fondazione Livorno in collaborazione con coop.Itinera propone un programma di visite guidate ed attività di approfondimento e laboratorio o rivolto alle scuole del territorio dall’ultimo anno dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Le classi saranno accolte nelle sale espositive della Fondazione, in piazza Grande 23, dove si trova una importante e preziosa collezione di opere d’arte composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche della città tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista.

E’ possibile effettuare una visita guidata generale della collezione oppure visite guidate a tema. Sono previste anche attività pratiche di laboratorio da realizzare nelle sale con materiali didattici messi a disposizione oppure incontri di approfondimento nell’ampia sala conferenze della Fondazione utilizzando videoproiezioni. Si ricorda che fino al 12 novembre è possibile inoltre prenotare una visita guidata per le classi presso la mostra dal titolo “Simone Bianchi. L’arte dei supereroi” allestita presso gli spazi dei Granai a villa Mimbelli. Simone Bianchi è tra i maggiori interpreti dei più famosi supereroi che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni: Superman e Batman, Iron Man e Spider-Man, Thor, Capitan America e altri. La mostra presenta al visitatore una vasta selezione di opere comprendenti dipinti, bozzetti e manifesti e si pone l’obiettivo di ricostruire il processo creativo dell’artista, partendo dal disegno preparatorio per arrivare all’opera definitiva, pronta per la stampa. Un percorso visionario adatto a tutte le età! Si ricorda che tutte le attività sono gratuite. Martedì 7 novembre alle ore 17 sarà effettuata inoltre una visita guidata per gli insegnanti interessati (prenotazione anticipata obbligatoria) ed una presentazione dell’offerta didattica delle attività di questo anno. A tutti gli insegnanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la copia cartacea del catalogo delle offerte didattiche. Sui siti https://www.itinera.info/didattica/ e https://fondazionelivorno.it si trovano: il programma delle attività didattiche della Fondazione da scaricare, il modulo di adesione per partecipare con le classi al progetto da scaricare, compilare e inviare a [email protected] entro il 30 novembre. Sarete ricontattati per conferma appuntamento. Il modulo di adesione per partecipare all’educational insegnanti il giorno 7 novembre alle ore 17.00. Scaricare, compilare ed inviare a [email protected] entro il 6 novembre mattina.

Per informazioni

Segreteria didattica contattare coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected].

