Visite guidate in lingua straniera al Museo Fattori

Appuntamento venerdì 19 e venerdì 26 luglio. Partecipazione gratuita. Durata visita circa 1h e un quarto

Nell’ambito del bando PNRR del Ministero della Cultura “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” è stato istituito uno sportello sia telefonico che in presenza, dove personale qualificato della coop.itinera e coop.Agave fornisce informazioni e/o suggerimenti che possono aiutare per una fruizione più ampia del museo; nello specifico sia del Museo Civico “G. Fattori” che del Museo della città e quindi aumentare e potenziare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio artistico cittadino, da parte di varie fasce di pubblico. Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di alcune iniziative dedicate ad accogliere pubblici specifici; in questo ambito si segnalano le visite guidate in lingua straniera delle collezioni d’arte dei Musei civici che verranno realizzate da operatrici esperte in storia dell’arte delle cooperative.

Prossimi appuntamenti per luglio

MUSEO FATTORI

Via san Jacopo in Acquaviva 65

Venerdì 19 luglio ore 18.00

VISITA GUIDATA DELLA VILLA E COLLEZIONE D’ARTE IN LINGUA FRANCESE

Venerdì 26 luglio ore 18.00

VISITA GUIDATA DELLA VILLA E COLLEZIONE D’ARTE IN LINGUA SPAGNOLA.

Con la collaborazione del personale della cooperativa Cesdi.

La collezione del Museo civico Giovanni Fattori ha sede nella splendida cornice di Villa Mimbelli. La collezione d’arte è composta da una ricca raccolta di opere di Giovanni Fattori e di altri esponenti di spicco della scuola dei macchiaioli e dei postmacchiaioli. Tra gli artisti più importanti Guglielmo Micheli, Ulvi Liegi, Oscar Ghiglia, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, il postmacchiaiolo Vittorio Corcos e i divisionisti Benvenuto Benvenuti e Plinio Nomellini.

Partecipazione gratuita

Durata visita circa 1h e un quarto

Per informazioni sportello Cultura Accessibile: musei aperti e inclusivi

attivo dal Martedì al Venerdì 10:00-13:00 / martedì dalle 16:00 alle 19:00

Mail [email protected]

Cellulare 380 2482320

