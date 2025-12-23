Visite guidate per le festività al Museo della Città
Foto pagine Fb Luca Salvetti
Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 il Museo propone visite guidate senza necessità di prenotazione o numero minimo di partecipanti e fino al 18 gennaio sarà possibile visitare la mostra del Vernacoliere. Aperture festive: 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 e 31 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
In occasione delle festività, il Museo della Città di Livorno osserva alcune variazioni nell’orario di apertura e conferma le visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17.00, rivolte a cittadine e cittadini, famiglie e turisti.
Aperture festive
25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio: apertura dalle 15.00 alle 19.00
31 dicembre: apertura dalle 10.00 alle 18.00
Il Museo sarà dunque accessibile anche nei giorni più significativi del periodo natalizio, offrendo un’occasione ideale per scoprire le collezioni permanenti e la storia della città.
Visite guidate a partenza garantita
Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 il Museo propone visite guidate senza necessità di prenotazione o numero minimo di partecipanti. Il percorso, della durata di circa un’ora, accompagna i visitatori tra arte, storia e identità livornese.
Mostra del Vernacoliere
Fino al 18 gennaio sarà inoltre possibile acquistare gadget e pubblicazioni ormai rare da trovare e visitare la mostra dedicata al Vernacoliere, un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.
Il Museo della Città invita residenti e visitatori a vivere il patrimonio culturale della città in un periodo particolarmente ricco di atmosfere e occasioni di scoperta.
Informazioni e prenotazioni
Museo della Città di Livorno
Piazza del Luogo Pio, 19
0586 824551
[email protected]
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.