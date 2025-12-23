Visite guidate per le festività al Museo della Città

Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 il Museo propone visite guidate senza necessità di prenotazione o numero minimo di partecipanti e fino al 18 gennaio sarà possibile visitare la mostra del Vernacoliere. Aperture festive: 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 e 31 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

In occasione delle festività, il Museo della Città di Livorno osserva alcune variazioni nell’orario di apertura e conferma le visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17.00, rivolte a cittadine e cittadini, famiglie e turisti.

Aperture festive

25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio: apertura dalle 15.00 alle 19.00

31 dicembre: apertura dalle 10.00 alle 18.00

Il Museo sarà dunque accessibile anche nei giorni più significativi del periodo natalizio, offrendo un’occasione ideale per scoprire le collezioni permanenti e la storia della città.

Visite guidate a partenza garantita

Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 il Museo propone visite guidate senza necessità di prenotazione o numero minimo di partecipanti. Il percorso, della durata di circa un’ora, accompagna i visitatori tra arte, storia e identità livornese.

Mostra del Vernacoliere

Fino al 18 gennaio sarà inoltre possibile acquistare gadget e pubblicazioni ormai rare da trovare e visitare la mostra dedicata al Vernacoliere, un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.

Il Museo della Città invita residenti e visitatori a vivere il patrimonio culturale della città in un periodo particolarmente ricco di atmosfere e occasioni di scoperta.

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

