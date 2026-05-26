“Vita!”, Livorno celebra la 23ª Giornata cittadina per la Pace

Il 28 maggio corteo, testimonianze, incontri pubblici e preghiera ecumenica per ricordare le vittime delle guerre di ieri e di oggi. Studenti e cittadini insieme per rilanciare il messaggio di pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio

Prendono forma le celebrazioni della 23ª Giornata cittadina per la Pace, in programma il prossimo 28 maggio a Livorno, dopo la mostra “Facciamo Pace – La voce dei bambini sulla guerra”.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Vita!”, un richiamo forte rivolto a tutti coloro che desiderano fare memoria della guerra vissuta dalla città di Livorno e, allo stesso tempo, dei conflitti ancora in corso nel mondo.

La manifestazione, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la Diocesi di Livorno, il Comune e l’Istoreco, è aperta a tutta la cittadinanza.

La prima parte della giornata coinvolgerà in particolare le scuole cittadine. Al mattino saranno infatti presenti alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di Livorno, accompagnati dai giovani della Scuola della Pace di Sant’Egidio. Attesa una partecipazione numerosa di ragazze e ragazzi che chiederanno con forza un futuro senza guerre e senza conflitti.

I giovani della città vogliono così esprimere vicinanza e sostegno a chi ancora oggi vive l’orrore della guerra, senza distinzioni di tempo o di luogo.

Il corteo partirà alle 9.30 da piazza Grande e attraverserà le vie del centro cittadino con momenti di testimonianza dedicati alle guerre di ieri e di oggi. Il momento conclusivo della mattinata si terrà agli Scali d’Azeglio, dove verrà deposto un omaggio floreale in memoria delle oltre 200 vittime rimaste intrappolate e morte sotto i bombardamenti del 28 maggio 1943, insieme alle vittime di tutti i conflitti.

Nel pomeriggio, alle 17, nella sede della Comunità di Sant’Egidio in via Monte d’Oro 13, si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo “La Città, la guerra e la pace”, dedicato al ruolo delle comunità urbane nella costruzione di percorsi di riconciliazione e convivenza.

data-start=”2099″ data-end=”2378″>A seguire, alle 18.30, nella Chiesa di San Giovanni in via Carraia, si terrà la Preghiera Ecumenica per la Pace sul tema “Non in nome di Dio”, momento di riflessione e speranza condiviso da rappresentanti di diverse confessioni religiose per ribadire il rifiuto di ogni violenza.

La Giornata cittadina per la Pace è stata istituita nel 2004 grazie a una raccolta firme promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e successivamente approvata dall’amministrazione comunale. Da oltre vent’anni il 28 maggio rappresenta per Livorno un’occasione per ricordare le tragedie provocate dalle guerre e riaffermare il valore della cultura della pace.

Il programma

Ore 9.30: partenza da piazza Duomo dell’itinerario della memoria e omaggio alle vittime di tutte le guerre presso le cantine degli Scali d’Azeglio.

Ore 17: incontro pubblico “La Città, la guerra e la pace” nella sede della Comunità di Sant’Egidio in via Monte d’Oro 13.

Ore 18.30: Preghiera Ecumenica per la Pace nella Chiesa di San Giovanni, in via Carraia, sul tema “Non in nome di Dio”.

Per informazioni:

Comunità di Sant’Egidio Livorno, via Carraia 2.

Telefono 0586 211893.

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