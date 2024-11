“Vite sospese”, spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne

Sabato 23 novembre alle 17 presso la galleria commerciale Coop in via Aurelia, 639 si terrà “Vite sospese”, lo spettacolo a cura del laboratorio teatrale TheaLab in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fatti di cronaca, monologhi, riflessioni e testimonianze di un mondo in cui certi eventi sono purtroppo normalizzati, animeranno la performance che si presenta come una prosa moderna-sperimentale e multidisciplinare, arricchita con canzoni, azioni fisiche e pittura. L’obiettivo è denunciare ogni forma di violenza e educare le future generazioni non solo al rispetto reciproco, ma anche all’accettazione di sé e delle proprie emozioni. L’evento è organizzato dalla sezione soci Coop di Rosignano, impegnata in questi giorni a sostenere “Il silenzio parla”, la campagna nazionale di Coop contro la violenza di genere che quest’anno dà voce anche agli uomini. Dall’inizio di novembre in tutti i punti vendita Coop si trovano pacchi di pasta con la confezione di colore bianco, la scritta “Basta” e un QRcode che rimanda al podcast composto da 6 storie raccontate da uomini, vittime anch’essi in quanto figli, padri, amici di donne: tutte storie vere, raccolte dalle operatrici del numero di telefono nazionale anti-violenza 1522, gestito dall’associazione Differenza Donna, partner della campagna Coop. Il TheaLab è un gruppo di teatro sperimentale nato con l’idea di esplorare l’arte in contesti sempre nuovi e in costante evoluzione. Nasce dalla voglia di creare uno scambio tra le persone per comprendere emozioni, esperienze, mondi, reciproci. Gli spettacoli scritti e prodotti da TheaLab nascono da tavole rotonde e raccolte di informazioni affrontate durante un percorso formativo che comprende anche la scrittura drammatica.

