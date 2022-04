Vittore Grubicy De Dragon, sabato visita guidata speciale

Sabato 30 aprile alle 18 al Museo della Città visita guidata con letture per approfondire nuovi ed inediti aspetti legati alle opere della mostra. Prenotazione anticipata consigliata: 0586 824551, mail [email protected]

Mediagallery

Sabato 30 aprile alle 18 al Museo della Città di Livorno un imperdibile appuntamento con una visita guidata speciale, accompagnata da letture pensate per raccontare ed approfondire nuovi ed inediti aspetti legati alle opere della mostra dal titolo “Vittore Grubicy De Dragon. Un intellettuale-artista e la sua eredità. Aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo”. In questa occasione le cooperative Itinera ed Agave, in collaborazione con il Comune di Livorno, presenteranno un nuovo percorso guidato dal titolo: “Ti racconto Grubicy: aneddoti e lettere per conoscere i lati nascosti dell’artista lombardo” che si snoderà all’interno della mostra arricchito dalla breve lettura di cronache, poesie e racconti, che illustrano e narrano frammenti della storia di Vittore Grubicy de Dragon attraverso gli occhi dei suoi amici più cari.

Quando: sabato 30 aprile 2022

Destinatari: giovani, adulti

Pagamento: € 2 a partecipante per la visita guidata; biglietto di ingresso al Museo € 8 intero / € 5 ridotto

Per informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città: Segreteria Museo della Città 0586 824551 / [email protected]

Posti limitati; prenotazione anticipata consigliata.

Si ricorda inoltre che domenica 1 maggio alle ore 18 è prevista una visita guidata generale alla mostra di Vittore Grubicy de Dragon stesse modalità e costi

Orari di apertura Mostra:

– dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00)

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)