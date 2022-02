Viva il Carnevale domenica a Porta a Mare

Appuntamento con la prima delle due giornate domenica 13 dalle 15. Iniziativa gratuita in collaborazione con l’Associazione Targa Cecina

di Giulia Bellaveglia

Torna, dopo due anni di attesa forzata causa Covid, “Viva il Carnevale a Porta a Mare” (foto Amore Bianco). Due gli appuntamenti in programma per la terza edizione dell’evento (ricordiamo interamente gratuito come tutti gli altri eventi organizzati dal Consorzio Porta a Mare): domenica 13 febbraio e domenica 6 marzo, a partire dalle 15. In queste due giornate creazioni di cartapesta di circa 3 metri e oltre una dozzina di figuranti in maschera animeranno il pomeriggio negli spazi aperti del centro commerciale. Il tutto è reso possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione con l’Associazione Targa Cecina.

“Ci auguriamo che questo sia un punto di partenza per tante altre attività – spiega Fabrizio Cremonini, responsabile marketing operativo del gruppo Igd – Abbiamo previsto una programmazione che andrà avanti fino alla fine dell’estate e che, come da tradizione, si lega molto alle realtà cittadine”.

“Un’area all’aperto come la nostra in questa situazione ci agevola sicuramente – aggiunge la direttrice dell’area commerciale Porta a Mare Susanna Del Moretto – Abbiamo messo in piedi questi eventi soprattutto per i bambini, che sono quelli ad aver sofferto di più durante la pandemia”.

Per il 13 febbraio un totem indiano, un gruppo di pelle rossa e costumi tipici degli Indios costruiti a mano. Per il 6 marzo, invece, giocattoli “della nonna”, un trenino “sputafumo” e un maxi Pinocchio.

“Nonostante la situazione riusciamo finalmente a celebrare la 60esima edizione del nostro evento associativo – spiega Barbara Giorgi, collaboratrice Associazione Targa Cecina – Abbiamo potuto costruire i carri e farli uscire. Moltissime le persone che ce lo chiedevano. Non dobbiamo mai dimenticare che al centro della ripartenza dopo la pandemia ci sono sicuramente anche cultura e tradizione”.

“Quest’anno abbiamo dato il massimo, e fatto tutto il possibile, per dimostrare che la nostra realtà associativa c’è, esiste e funziona” prosegue Roberto Bartoli, componente del direttivo Associazione Targa Cecina.

Le iniziative si svolgeranno interamente all’aperto e nel rispetto delle norme anti contagio da Covid 19.