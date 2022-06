(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

“Vivere (e guarire) da una leucemia”. Le testimonianze dei pazienti in un convegno

Le esperienze dei pazienti sono “donazioni in speranza” che aiutano costruire nuovi e migliori percorsi di cura per tutti coloro che devono affrontare la malattia ematologica. Appuntamento per il 2 luglio in Camera di Commercio per il convegno

Le esperienze dei pazienti sono “donazioni in speranza” che aiutano costruire nuovi e migliori percorsi di cura per tutti coloro che devono affrontare la malattia ematologica. Questa iniziativa ha lo scopo di condividere queste testimonianze con quante più persone possibili. L’appuntamento è per sabato 2 luglio dalle 9,30 in poi all’interno della Sala Capraia della Camera di Commercio per il convegno dal titolo “Blood Patient Stories”.

Il motivo del convegno – Per poterci migliorare, come Reparto di Ematologia, per poter sviluppare tutti gli aspetti del percorso di cura e per essere effettivamente orientati alle esigenze dei pazienti, ci siamo messi nella condizione di “incontrare” queste patologie con gli occhi dei pazienti così da vedere in quale modo l’organizzazione, dalla diagnosi alla cura possa essere ancora più efficiente.

Le esperienze dei pazienti hanno spesso aiutato e incoraggiato altri pazienti a reagire positivamente alla malattia e hanno stimolato molti a diventare volontari AIL. Queste esperienze e queste testimonianze sono come una donazione, non in denaro ma in speranza. E oggi vogliamo condividerla con tutti voi.

