“Antignano e la sua storia”, ultimo incontro con Lucia Gelli

Appuntamento venerdì 12 aprile alle 17,30 all'Istituto San Giuseppe, via del Littorale, 28. Si conclude con la conferenza di Lucia Gelli, il primo ciclo di incontri che l’Associazione Vivi Antignano ha dedicato al mare, al paese, alla sua storia, ai protagonisti che ne hanno caratterizzato le vicende

Si conclude con la conferenza di Lucia Gelli, il primo ciclo di incontri che l’Associazione Vivi Antignano ha dedicato al mare, al paese, alla sua storia, ai protagonisti che ne hanno caratterizzato le vicende. L’appuntamento è per venerdì prossimo 12 aprile, all’Istituto San Giuseppe, in via del Littorale, 28.

Una strada a lui intitolata, che corre vicino alla villetta dove ha abitato e due targhe marmoree lì apposte in occasione del centenario della morte avvenuta proprio ad Antignano, ricordano la permanenza di Federico Antonio Ozanam nel paese ; qui ha infatti trascorso gli ultimi mesi della sua vita, ormai segnata da una grave malattia, sperando che l’aria di mare potesse giovargli.

Cresciuto a Lione, nel sud della Francia, è stato un grande letterato, giornalista, storico, professore di letteratura straniera alla Sorbona di Parigi; innamorato dell’Italia, della sua letteratura ha insegnato Dante e la Divina Commedia sempre alla Sorbona e ha scritto opere su Francesco di Assisi. Ha vissuto per poco tempo ad Antignano, cionondimeno la sua presenza è stata di particolare importanza. Di questo e della sua attività legata all’impegno verso le persone meno fortunate ci parlerà Lucia Gelli, persona molto conosciuta e apprezzata in paese, attiva in parrocchia, che è stata docente nelle principali scuole cittadine, appassionata studiosa della storia di Antignano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©