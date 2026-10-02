Viviana Larice una mostra ai Bottini dell’Olio per i cento anni dalla nascita

In esposizione il materiale che l'artista labronica ha donato al presidente della Compagnia Lirica Livornese Franco Bocci: fotografie, abiti di scena, locandine, manoscritti e molto altro

Dal 27 novembre al 6 dicembre la Biblioteca dei Bottini dell’Olio ospiterà la mostra “Viviana Larice, una vita in scena” in occasione del centenario della nascita dell’attrice livornese.

In esposizione il materiale che l’artista labronica ha donato al presidente della Compagnia Lirica Livornese Franco Bocci: fotografie, abiti di scena, locandine, manoscritti e molto altro. Il progetto, curato dalle giornaliste Valeria Cappelletti e Annalisa Gemmi, ha ottenuto il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, nonché l’approvazione dei familiari di Viviana Larice.

Per poter allestire la mostra nel migliore dei modi, la Compagnia Lirica Livornese ha attivato una campagna di raccolta fondi (crowdfunding) tramite la piattaforma gofund.me a cui tutti possono partecipare.

Viviana Larice, nata a Livorno il 6 dicembre 1926 e morta a Livorno il 28 gennaio 2019, è stata una grande artista che ha lavorato soprattutto nell’avanspettacolo e nella rivista con personaggi del calibro di Macario, Alvaro Alvisi, Franco e Ciccio, nel teatro al fianco di Gastone Moschin e Sebastiano Lo Monaco, in film con Pippo Baudo, Albano e Romina, Totò e con Lino Banfi nell'”Allenatore nel pallone”. Ha recitato anche nel vernacolo livornese nelle Compagnie di Giuseppe Pancaccini, Beppe Orlandi e di Spazio Teatro di Simonetta Del Cittadino. Larice ha girato tutta l’Italia ma non ha mai dimenticato Livorno ed è giusto che adesso la sua città le renda il giusto omaggio e la giusta valorizzazione.

Questo il link per chi volesse fare una donazione a favore dell’allestimento della mostra: https://gofund.me/6c4a82e13

I donatori riceveranno un omaggio in occasione della mostra.

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