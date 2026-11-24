Viviana Larice, una vita in scena: Lino Banfi la ricorda in un video speciale

Immagine tratta dal video di Lino Banfi in ricordo di Viviana Larice

Dal 27 novembre al 6 dicembre ai Bottini dell’Olio una mostra dedicata all’attrice livornese nel centenario della nascita. In esposizione fotografie, costumi, locandine e cimeli, con la testimonianza video del collega de “L’allenatore nel pallone”

Si avvicina l’apertura della mostra “Viviana Larice, una vita in scena” in programma da venerdì 27 novembre (inaugurazione ore 17.30) alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio e tra le testimonianze in ricordo dell’attrice ci sarà anche un video speciale realizzato da Lino Banfi, suo collega nel celebre film “L’allenatore nel pallone”. Il video verrà proiettato durante tutto l’arco della mostra. L’esposizione in programma da venerdì 27 novembre a domenica 6 dicembre celebrerà la grande artista livornese proprio nel centenario della sua nascita, con una data conclusiva, il 6 dicembre, che coincide con il giorno esatto dell’anniversario. Il percorso espositivo, curato dalle giornaliste Valeria Cappelletti e Annalisa Gemmi, raccoglierà e valorizzerà il prezioso materiale che la stessa artista aveva donato a Franco Bocci, presidente della Compagnia Lirica Livornese. La mostra, che ha il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, è promossa dalla Compagnia Lirica Livornese, da Livorno Nonstop e Livornoseranotizie, con il consenso della nipote dell’artista.

La testimonianza di Lino Banfi

Ad arricchire questo omaggio alla grande artista livornese ci sarà anche una testimonianza davvero speciale: Lino Banfi, che ha condiviso con Viviana Larice il set del celebre film L’allenatore nel pallone, ha gentilmente accolto l’invito a realizzare un video nel quale ricorderà l’attrice e il loro incontro professionale. Un contributo molto significativo, che porterà alla mostra la voce e il ricordo di uno dei grandi protagonisti della commedia italiana. “Siamo davvero felici e profondamente riconoscenti per questo importante e affettuoso contributo – dicono le organizzatrici – Sapere che un artista del calibro di Lino Banfi abbia accolto con tanta disponibilità il nostro invito e abbia voluto dedicare un pensiero a Viviana rappresenta per noi una grande soddisfazione e un’emozione speciale. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento anche alla giornalista Maria Antonietta Schiavina, che ha fatto da preziosa intermediaria rendendo possibile la realizzazione di questa testimonianza. Proietteremo il video durante tutto l’arco della mostra, affinché più persone possibili possano vederlo”.

La mostra

I visitatori potranno ammirare fotografie d’epoca che ripercorrono la carriera personale e artistica di Viviana Larice, abiti di scena, locandine originali, manoscritti e cimeli inediti. Nei giorni di sabato 28 novembre, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 dicembre alle ore 16.30 nella sala conferenze della Biblioteca sono previste proiezioni di alcuni degli spettacoli in cui ha recitato, mentre domenica 6 dicembre alle ore 10.30 si terrà un dibattito con alcuni ospiti che hanno conosciuto e lavorato con Viviana Larice.

Una carriera tra grandi maestri e cinema cult

Viviana Larice ha recitato in teatro, nell’avanspettacolo, nella rivista, nel cinema e nella televisione. Ha condiviso il palcoscenico con nomi importanti come Erminio Macario, Totò, Franco e Ciccio, Gastone Moschin e Sebastiano Lo Monaco. Ha lavorato al cinema con Al Bano e Romina Power e ha lasciato un ricordo indelebile in tutti gli amanti della commedia italiana interpretando la suocera di Lino Banfi nel film L’allenatore nel pallone. Nonostante abbia calcato i palcoscenici di tutta Italia, Larice ha sempre mantenuto un legame profondo con la propria città e infatti ha collaborato anche con storiche compagnie teatrali livornesi come quella di Giuseppe Pancaccini, di Beppe Orlandi e con Spazio Teatro di Simonetta Del Cittadino.

Orari della mostra

La mostra seguirà gli orari di apertura della Biblioteca: dal lunedì al sabato ore 8.30-19.30, domenica ore 10-19. Ingresso gratuito.

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