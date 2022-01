Vivicomune#Cult: annullato l’evento “Lectura Dantis”

Cartellone degli eventi natalizi realizzato dal Comune di Collesalvetti, rimandato a data da destinarsi lo spettacolo “Lectura Dantis” in programma giovedì 23 dicembre

Prosegue a ritmo serrato la rassegna Vivicomune#cult, il cartellone degli eventi natalizi realizzato dal Comune di Collesalvetti, in collaborazione con la Scuola di Musica “Clara Schumann” e l’Associazione “A.Modigliani” e di tutti gli eventi che, invece, sono stati realizzati dalle Pro Loco del territorio, dall’Associazione Commercianti Colle Alto, dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti e dai Commercianti di Via Roma. Mercoledì 22, alle ore 18.00, appuntamento in Piazza 30 Novembre a Stagno con “Christmas Songs”, un concerto dal vivo per ascoltare le canzoni di Natale, tradizionali e non. Protagonisti saranno il Coro Spring Time e il Coro Monday Girls, diretti dal Maestro Cristiano Grasso, Alex Mastromarino e tanti giovani cantanti solisti, accompagnati dai musicisti Massimiliano Fantolini al pianoforte, Giacomo Cirinei alla batteria, Raffaele Commone alla batteria, Valerio Dentone al basso e Michele Ceccarini alla chitarra.

Si avvisano i cittadini che lo spettacolo “Lectura Dantis” in programma giovedì 23 Dicembre al Salone Parrocchiale di Vicarello, per un improvviso e imprevedibile impedimento dell’attore, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.