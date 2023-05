ViviMontenero, tornano gli aperitivi culturali

Riprendono anche quest’anno gli aperitivi culturali promossi dall’Associazione ViviMontenero, in collaborazione con Proloco Montenero. Argomento scelto per gli incontri di maggio è la storia di Montenero e del Castellaccio, relatore l’architetto Riccardo Ciorli, studioso della storia architettonica del territorio livornese e dei suoi monumenti, attivo da anni nel “Gruppo per la Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali di Livorno e Provincia”.

Tra le sue numerose pubblicazioni è da ricordare in questa occasione un noto libro sulle ville di Montenero, il cui scopo, dichiarato dall’autore nella sua prefazione, è quello di divulgare l’interesse verso il bene culturale nella convinzione che bisogna “conoscere per proteggere”, motto che ViviMontenero intende fare proprio.

Gli incontri con l’architetto Ciorli si terranno, il primo, sulla storia di Montenero, sabato 6 alle ore 17.30 presso il Ristorante “La Terrazza” in piazza delle Carrozze, il secondo, sulla storia del Castellaccio, sabato 13 alle ore 17.30 alla Trattoria “Da Orestina” in via di Quercianella, 120. Si tratta in entrambi i casi di locali di ristorazione storici ma ora gestiti da una nuova generazione di giovani imprenditori. È il motivo per cui ViviMontenero li ha scelti come sede di questi due incontri, in quanto simboli di un’ideale continuità tra passato e presente nella cura delle tradizioni e del patrimonio architettonico e culturale del territorio.

Gli incontri si concluderanno con un brindisi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

