“Voci fino alle stelle” alla Parrocchia Seaton

Il titolo “Voci fino alle stelle” che è stato assegnato alla rassegna polifonica che verrà presentata domenica prossima, 14 dicembre nei locali della Parrocchia “Madre Seton” in piazza Lavagna a partire dalle ore 16 è ricco di significato. Un titolo forte, che vuole mettere in evidenza la potenza delle voci umane, il più straordinario strumento musicale che ci è stato donato, che da sole possono raggiungere i più alti livelli sonori, fino, appunto, alle stelle.

Ma il significato del titolo e dell’intero pomeriggio musicale ha anche altri risvolti. Vuole innanzitutto ricordare una persona, Monica Costagli, ben nota nella comunità cittadina, scomparsa prematuramente dopo una lunga lotta contro il cancro. Oltre il ricordo della persona speciale che ha gestito per decenni una nota erboristeria a Coteto, il pomeriggio musicale intende far riflettere sul tema della disabilità. La manifestazione è dedicata a sostenere le iniziative dell’Associazione Italiana Persone Down di Livorno che opera in città per offrire un punto di riferimento a tante famiglie, non solo alle persone Down, ma alle disabilità in generale. I corsi diurni, che tengono impegnate molte persone disabili che hanno terminato l’obbligo scolastico, offrono la possibilità di frequentare un ambiente stimolante e socializzate, oltre a consentire alle famiglie di avere ore libere dall’impegno incessante verso la persona disabile.

Ecco che le voci del “Coro Polifonico Rodolfo del Corona” diretto dal maestro Luca Stornello e del “Coro Spring Time” diretto dal Maestro Cristiano Grasso si alzeranno fino alle stelle per portare un messaggio musicale di consolidata eleganza e raffinatezza e di concretezza sociale.

Sarà un pomeriggio da non perdere che preparerà cuori ed anima all’arrivo delle festività.

L’ingresso è ad offerta libera.

