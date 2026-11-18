Voci fino alle stelle, il Coro Rodolfo del Corona in concerto

Domenica 22 novembre alle 16.30, alla Parrocchia Madre Seton, la seconda edizione dell'evento musicale dedicato alla memoria di Monica Costagli. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Persone Down di Livorno per sostenere i progetti di inclusione e il supporto alle famiglie

Domenica 22 novembre alle ore 16,30 alla Parrocchia “Madre Seton” in piazza Lavagna si terrà la seconda edizione dell’evento musicale “Voci fino alle stelle”. Il coro “Rodolfo del Corona”, diretto dal Maestro Luca Stornello è ben noto per le sue performance che possiamo definire inusuali e sorprendenti. Ed anche questo programma sarà in grado di stupire e di arrivare diritto al cuore di tutti i presenti. “Voci fino alle stelle” è alla sua seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno. Un titolo che vuole sottolineare la potenza dello strumento musicale naturale che è la voce umana, che in un insieme ben assemblato quale il coro può arrivare davvero fino alle stelle. Stelle del cielo e stelle che sono qui, sul nostro pianeta e brillano ogni giorno per la loro singolarità. Si tratta delle persone disabili, in particolare quelle con sindrome di Down alle quali è dedicato il concerto il cui ricavato andrà all’Associazione Persone Down di Livorno per sostenere i progetti e il lavoro che viene portato avanti quotidianamente. Il lavoro dell’Associazione promuove l’inclusione sociale e sostiene le famiglie nella quotidiana gestione familiare di persone che hanno necessità di assistenza pressoché continuativa. Ma ci sono anche le stelle del cielo, in ognuna delle quali risiede una persona cara che non c’è più. Il concerto vuole ricordare Monica Costagli, conosciuta in città per aver gestito per lungo tempo una nota erboristeria a Coteto. A lei e al suo ricordo è intitolato il concerto e vuole essere anche un momento di ricordo per tutte le stelle che brillano nel nostro firmamento. Come è caratteristica del coro “Rodolfo del Corona” verrà eseguito un programma molto ricco e variegato che spazierà nel tempo con brani classici e moderni e ci saprà arricchire dal punto di vista culturale e divertirci con lo spettacolo. Un appuntamento che precede le imminenti festività e ci preparerà ad accoglierle con serenità e gioia. L’ingresso è ad offerta libera.

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