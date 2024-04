Volare Senza Limiti sold out in pochi giorni

Tutto pronto per l’edizione lucchese di Volare Senza Limiti. In pochissimi giorni la casella mail [email protected] è stata letteralmente presa d’assalto e l’evento è andato rapidamente sold out. Adesso tutti in pista per spiccare il volo verso la felicità! La manifestazione prenderà il via sabato 20 ore 9.30 con il primo dei voli in programma e così a seguire fino alle ore 16.30, così anche per la giornata di Domenica.

I Lions Clubs del Distretto 108La che sostengono questo fantastico Service, ringraziano: il Comune di Capannori per aver patrocinato l’evento, l’aeroclub “Carlo Del Prete” di Lucca, l’Aeroporto di Lucca-Tassignano che ha messo a disposizione ben 5 aerei di cui: 3 biposto compreso il pilota, 2 da quattro posti pilota compreso, l’associazione Autieri di Castelnuovo di Garfagnana che preparerà i pasti per le due giornate, Fonte Ilaria spa, Pasticceria Toschi, Pizzeria Marameo, Il mio Caffè e Giannini Giusto srl per la fornitura di food, drink e attrezzature tecniche. Il nostro grazie a tutti loro perché hanno reso possibile la realizzazione di questo evento! “Volare senza limiti” è un Service che genera felicità, felicità nei ragazzi e nelle loro famiglie, e felicità nei volontari che per due giorni si mettono a disposizione per far si che questo sogno si avveri. La risposta ricevuta lo dimostra: “Volare senza limiti” tocca il cuore di tutti!!! Insieme possiamo volare in alto!

