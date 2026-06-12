Voltolino Fontani, ultimo weekend di visite prima della pausa estiva

Sabato 13 e domenica 14 giugno ultime aperture ordinarie della mostra alla Fondazione Livorno. Da metà giugno accesso solo su prenotazione; le visite gratuite del fine settimana riprenderanno il 19 settembre

L’ultimo weekend di apertura della mostra Voltolino Fontani. Il viandante della pittura prima della pausa estiva sarà sabato 13 e domenica 14 giugno dalle 15,30 alle 19,30, dopo quella data la mostra sarà visitabile solo su prenotazione, le consuete aperture del sabato e della domenica ripartiranno da sabato 19 settembre, sempre con ingresso e visite guidate gratuiti. A cinquant’anni dalla morte di Voltolino Fontani, Fondazione Livorno ha dedicato all’artista un’ampia mostra antologica, a cura di Giorgio Bacci, in programma fino al 13 dicembre 2026, per rendere omaggio a una delle personalità più complesse, originali e visionarie dell’arte livornese del Novecento. L’esposizione, con oltre 100 opere, propone una rilettura approfondita dell’intero percorso di Fontani, attraversandone le molteplici stagioni creative: il periodo giovanile teso tra simbolismo, musica e rovello interiore; il trauma morale della guerra e del dopoguerra; la fondazione dell’EAISMO nel 1948; le sperimentazioni astratte e nucleari; le nature morte, i paesaggi e gli scorci livornesi, le figure femminili e la dimensione del sacro. Il progetto comprende anche l’importante catalogo pubblicato da Pacini Editore, diciottesimo numero della collana Livorno Arte e Cultura. Il volume ospita i saggi del curatore della mostra e di Antonella Capitanio, dedicati rispettivamente alla ricostruzione critica del percorso artistico di Fontani e alla sua peculiare dimensione spirituale, accanto a un’ampia sezione di testi editi e inediti dell’artista – teorici, autobiografici e poetici – che restituiscono in forma diretta la profondità della sua ricerca. Accanto alla sede principale di Fondazione Livorno, il progetto si sviluppa come una vera e propria “mostra diffusa”, estendendosi sul territorio e coinvolgendo anche la Chiesa di San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta, che conserva la Traslazione di Cristo e il San Francesco, opere centrali della riflessione religiosa dell’artista. Attraverso questa articolata iniziativa, Fondazione Livorno rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico locale e nazionale, restituendo piena centralità a un artista che, pur profondamente radicato nella sua città, ha saputo elaborare una ricerca di sorprendente originalità e di ampio respiro.

Voltolino Fontani. Il viandante della pittura si configura così come una grande operazione critica, editoriale e territoriale: non soltanto una mostra celebrativa, ma una riscoperta complessiva di un autore che ha attraversato il Novecento come interprete inquieto, morale e profondamente umano del proprio tempo. Nell’introduzione al catalogo, il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti definisce la mostra “un’occasione preziosa per rendere omaggio a uno dei più originali e significativi pittori livornesi del Novecento”, sottolineando come questo anniversario rappresenti non soltanto un momento di memoria, ma soprattutto “una rinnovata riflessione critica sulla profondità e sull’attualità della sua ricerca artistica”. “Fontani spiazza tempi e cronologie, contribuendo a disarticolare, nella Livorno postmacchiaiola, stanche certezze”: così il curatore Giorgio Bacci sottolinea nel catalogo la forza di una ricerca che attraversa figurazione, astrazione e tensione etica, restituendo l’immagine di un artista inquieto e libero, capace di trasformare Livorno in un osservatorio aperto sulla modernità. Come emerge anche dal percorso espositivo, il suo è il cammino di un autore che non sceglie mai formule definitive, ma affronta la pittura come una ricerca inesausta sull’uomo e sul proprio tempo.

Visite guidate: Diderot servizi alla cultura: tel. 339 8289470 dal lunedì al venerdì su appuntamento

Per le visite delle scuole: Segreteria Didattica Itinera: tel. 0586 894563 | [email protected]

Info: Fondazione Livorno: 0586 826111 | [email protected]| www.fondazionelivorno.it

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