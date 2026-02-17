Vuoi far parte del calendario dell’Aprile Jazz 2026? Ecco come fare

Se vuoi partecipare e far parte del calendario dell’Aprile Jazz 2026, invia la tua proposta Jazz al Comitato Unesco Jazz Day entro venerdì 13 marzo a: [email protected]

Nel mese di aprile si svolgerà la 13° edizione del J.A.M. – Jazz Appreciation Month, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, fondato nel 2011 e composto da Andrea Pellegrini, Chiara Carboni e Maurizio Mini.

Se vuoi partecipare e far parte del calendario dell’Aprile Jazz 2026, invia la tua proposta Jazz al Comitato Unesco Jazz Day entro venerdì 13 marzo a: [email protected].

Devono essere indicati:

1 – titolo dell’evento;

2 – luogo di svolgimento, data e orario dell’evento;

3 – Indirizzo e contatti per informazioni e prenotazioni;

4 – Indicare, se previsto, il prezzo del biglietto d’ingresso all’evento;

5 – Logo dell’organizzatore o del locale (in alta qualità);

6 – Scheda dell’evento e breve descrizione, foto di qualità e dettagli su chi si esibisce

(cognome nome, strumento o professione).

Info: Mini Maurizio [email protected] o messaggio WhatsApp al numero 3349120146

Livorno dal 2012 (anno in l’Unesco proclamò il 30 di aprile giornata mondiale del jazz) è in prima linea sul fronte della promozione del Jazz ricevendo ogni anno il prestigioso patrocinio di Unesco Italia, ed è l’unica città italianae una delle poche in Europa che promuove iniziative per tutto il mese di Aprile a somiglianza di quanto accade negli USA (“J.A.M. – Jazz Appreciation Month”). Dal 2012 ogni edizione è stata densa di eventi, tra concerti, incontri, mostre, conferenze, performance danza e presentazione di libri, che hanno coinvolto un gran numero di musicisti e artisti (attori, scenografi, registi, autori, scrittori, coreografi, docenti, pittori, grafici, giornalisti); così come numerosi sono i locali, teatri, e altri luoghi coinvolti, a Livorno ma anche in altre città e cittadine del circondario.

Per questo suo impegno il Comitato UNESCO Jazz Day Livorno ha ricevuto lettere di elogio dal prestigioso Thelonious Monk Institute e dal grande Herbie Hancock. Nel 2016 l’allora direttore generale UNESCO Erik Falt portò il nostro lavoro come esempio per indicare come si deve lavorare per seguire le direttive Unesco all’assemblea nazionale dei Club Unesco italiani.

Condividi:

Riproduzione riservata ©