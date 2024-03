Walter Nenci in “Visionario-l’evoluzione” sul palco de “Il Grattacielo”

Appuntamento per sabato 23 marzo alle 21. Con un monologo lucido ed ironico, intimista e divulgativo, l’attore racconta la propria vita, evidenziando una caratteristica che sarà un suo tratto fondamentale, essere in polemica col pensiero corrente

Sabato 23 marzo alle 21 presso il Teatro Il Grattacielo via del Platano a Livorno, Walter Nenci torna sul palco presentando lo spettacolo “Visionario-l’evoluzione”.

Con un monologo lucido ed ironico, intimista e divulgativo, l’attore racconta la propria vita, evidenziando una caratteristica che sarà un suo tratto fondamentale, essere in polemica col pensiero corrente. Attraversando i vari aspetti della nostra epoca e parlando comunque in prima persona, diviene simbolo dei comportamenti umani, cercando una vana soluzione negli eccessi, nella chiesa, nel lavoro, nell’amore, anche perché immersi in una società , dove la vita è una navigazione a vista, essendo andato perso l’orizzonte della lungimiranza. “Che dire di questa società folle?!..che dire di chi dice che mi devo adattare ?!…mi vorrà bene ?!…Basta, vado in Messico, vado al massimo, vado a gonfie vele“…. Sono questi i pensieri che scatenano una reazione nel protagonista, che vivendo esperienze illuminanti con gli Indios, scopre, dentro di sé, una attrazione per l’invisibile nel quale trovare un senso profondo dell’esistere.

Nel corso degli anni, questo intimo contatto con il proprio spirito, lo porta a ricercare dove e quando la spiritualità si affermò nelle culture più antiche, addirittura negli ominidi precursori dell’Homo Sapiens, nel Culto della Grande Dea, e perché fu, pian piano, annichilita nelle epoche successive.

Fino a scoprire con stupore e meraviglia che, ai giorni nostri, cosa può ridare linfa all’essere umano nella relazione con sé stesso, con gli altri e con la natura, disinnescando la pochezza di una speranza incerta con una lungimirante visione, è il campo che più lontano potesse sembrare da tale tema, cioè la fisica quantistica, con i suoi esperimenti così spiritualmente sconvolgenti.

