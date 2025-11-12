Weekend al museo tra visite guidate, laboratori e attività per famiglie
Foto pagina Fb Museo Civico Giovanni Fattori - Comune di Livorno
Da venerdì 14 a domenica 16 novembre i musei civici di Livorno propongono un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’arte e alla scoperta del patrimonio cittadino con visite guidate a partenza garantita, workshop e attività per adulti e bambini a cura delle coop Itinera, Agave, CoopCulture.
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 17:30, Museo Fattori
Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
SABATO 15 NOVEMBRE
Visite guidate a partenza garantita al Museo della Città e al Museo Fattori:
Ore 17:00, Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al museo.
Info e prenotazioni: [email protected]
Ore 11:00 e 17:30, Museo Fattori
Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ore 16:00, Museo Fattori
Giocando con Fattori – Visita guidata interattiva per bambini e adulti con attività teatrali ispirate alle opere del maestro.
Costo: 5 € a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
Visite guidate a partenza garantita:
Ore 17:00, Museo della Città – Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al museo.
Info e prenotazioni: [email protected]
Ore 11:00, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
