Weekend al museo tra visite guidate, laboratori e attività per famiglie

Foto pagina Fb Museo Civico Giovanni Fattori - Comune di Livorno

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, i musei civici di Livorno propongono un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’arte e alla scoperta del patrimonio cittadino con visite guidate a partenza garantita, workshop e attività per adulti e bambini

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre i musei civici di Livorno propongono un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’arte e alla scoperta del patrimonio cittadino con visite guidate a partenza garantita, workshop e attività per adulti e bambini a cura delle coop Itinera, Agave, CoopCulture.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

Ore 17:30, Museo Fattori

Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

SABATO 15 NOVEMBRE

Visite guidate a partenza garantita al Museo della Città e al Museo Fattori:

Ore 17:00, Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al museo.

Info e prenotazioni: [email protected]

Ore 11:00 e 17:30, Museo Fattori

Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Ore 16:00, Museo Fattori

Giocando con Fattori – Visita guidata interattiva per bambini e adulti con attività teatrali ispirate alle opere del maestro.

Costo: 5 € a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

Visite guidate a partenza garantita:

Ore 17:00, Museo della Città – Visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso al museo.

Info e prenotazioni: [email protected]

Ore 11:00, Museo Fattori – Visita guidata alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©