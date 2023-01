Weekend con Banksy: live showcase di Erio, il gusto di Vetrina Toscana e visite guidate per grandi e piccoli

Si prepara un weekend denso di eventi al Museo della Città di Livorno. Sabato 28 gennaio alle ore 17 e 18, grazie ad una collaborazione con Confesercenti e Vetrina Toscana in sinergia con Slow Food e Strade del Vino e dell’Olio della Costa degli Etruschi una degustazione di eccellenze del territorio verrà abbinata alle visite guidate in mostra (ore 17 e ore 18).

Prenotando uno dei due turni di visita con un operatore esperto delle Coop Itinera, Agave o CoopCulture, sarà infatti offerta la possibilità di conoscere alcune delle aziende che, aderenti al circuito Vetrina Toscana, promuovono l’importanza di acquistare vicino e a ritmo lento e per dare a ciascuno di noi una exit strategy “all’era Post Catatonica” citata dall’artista Banksy.

Le visite guidate sono soggette a un limite prefissato di presenze, se ne consiglia quindi la prenotazione, segnalando l’orario di interesse e il numero di partecipanti.

Costo: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona; degustazione gratuita per tutti i prenotati alle visite guidate.

Domenica 29 gennaio

Visita guidata generale alle ore 11.00 e alle ore 17.00.

Costo: biglietto d’ingresso intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Al museo con i bambini, un percorso-gioco in mostra per divertirsi insieme con la street art di Banksy alle ore 16.00.

Costo: biglietto gratuito per tutti i bambini; biglietto ridotto a € 8 per tutti gli adulti; costo attività: € 4 per tutti i partecipanti (massimo due bambini per ogni adulto presente).

Importante la prenotazione inviando una mai a: [email protected].

Sempre domenica 29 gennaio, dalle ore 18:00, la collaborazione con lo storico live club livornese The Cage torna con nuove performance musicali: Erio (al secolo Fabiano Erio Franovich) è l’eccentrico e originale artista livornese balzato all’onore delle cronache nazionali per aver conquistato i giudici di X-Factor 2021 con la sua particolarissima voce e il suo stile unico, dal mood vicino alla pratica artistica di Banksy. Insieme al suo chitarrista, Erio si esibirà all’interno dei locali della mostra in un intimo live showcase.

Il costo del biglietto rimarrà invariato e non occorrono prenotazioni.

Per essere sempre informati sulle mostre e gli eventi organizzati al Museo della Città di Livorno, è possibile iscriversi alla newsletter del Museo cliccando la barra in fondo alla homepage del sito ufficiale www.museodellacittalivorno.it.

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e con Confesercenti, Vetrina Toscana, Slow Food, Strade del Vino e dell’Olio della Costa degli Etruschi e The Cage.

Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition

Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

Informazioni: Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19, 0586-82.45.51. Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00; sabato e la domenica 10:00 – 22:00. Biglietti 12 euro intero, 8 euro ridotto, 2 euro ridotto scuole.

Info&Prenotazioni: [email protected]

