Weekend in musica con I Furminanti

Doppio appuntamento per il weekend con I Furminanti, la cover band livornese più longeva di Livorno, sulla cresta dell’onda da oltre 35 anni

Doppio appuntamento per il weekend con I Furminanti, la cover band livornese più longeva di Livorno, sulla cresta dell’onda da oltre 35 anni.

Venerdì 12 giugno concerto e aperitivo da “Sesto Vino”- Venerdì 12 giugno, a partire dalle 20 e 30 concerto e buffet per l’aperitivo, a base di vini locali e italiani selezionati e specialità gastronomiche della casa, nella nuova enoteca di Corso Amedeo, gestita da Elisabetta, “Sesto Vino”. “Abbiamo aperto il locale da poco – ci racconta la proprietaria – seguendo la passione di mio figlio per la cucina. Nel nostro giardino esterno è possibile organizzare eventi e degustare un’ampia scelta di vini selezionati e un menù a base di specialità toscane e altro ancora. Ci proponiamo – sorride scherzando – come un’alternativa per i “diversamente giovani” che magari hanno voglia di una serata più tranquilla rispetto al caos della vicina via Cambini. Offriamo un ambiente confortevole e proponiamo una serie di eventi, che saranno soprattutto musicali”. A partire dalle 20 e 30 il concerto dei Furminanti, prima sarà possibile consumare l’aperitivo, per la serata è consigliata la prenotazione al 339 881 0188.

Sabato 14 tra le onde dei Bagni Nirvana a Tirrenia – Cena sul mare e musica live sabato ai Bagni Nirvana, la serata si svolgerà nella struttura balneare di Tirrenia per una classica serata estiva a base dei classici della musica anni 60 e 70 italiana e statunitense, con il menù fisso offerto dall’organizzazione a 25 euro. Si prenota al 3487741678.

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