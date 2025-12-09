“Why are we creative?” la Residenza Artistica sbarca al Mascagni

L'Ente Musicale Puccini Suvereto annuncia la fase conclusiva della Residenza Artistica "Why are we creative?", progetto di alta formazione e produzione musicale selezionato nell'ambito del programma nazionale "Per chi crea"

L’Ente Musicale Puccini Suvereto annuncia la fase conclusiva della Residenza Artistica “Why are we creative?”, progetto di alta formazione e produzione musicale selezionato nell’ambito del programma nazionale “Per chi crea”, promosso da Mibact (Ministero dei beni culturali) e gestito da SIAE. Realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, la residenza ha costituito un fondamentale laboratorio di ricerca e sperimentazione per un selezionato gruppo di musicisti e compositori Under 35.

Il primo appuntamento a cui è invitata a partecipare la comunità gli studenti, gli operatori culturali, sarà venerdì 12 dicembre 2025 alle 21, nella Sala Musica in via Magenta 13. Questo evento rappresenterà l’occasione per la comunità locale di assistere in anteprima all’esecuzione dei lavori inediti. La seconda restituzione avrà luogo a Livorno sabato 13 dicembre 2025 alle 11 nell’ auditorium dell’istituto musicale Mascagni P. Mascagni. Questa data, ospitata nella prestigiosa sede del Conservatorio partner del progetto, sottolinea la rilevanza istituzionale della residenza e l’impegno congiunto nella promozione delle nuove generazioni di artisti. Entrambi gli eventi prevedono la presentazione e l’esecuzione pubblica dei lavori frutto del percorso di ricerca.

Svoltosi nel periodo da agosto a dicembre 2025, il percorso ha avuto l’obiettivo primario di indagare la creatività come processo dinamico nella composizione e nell’interpretazione musicale. Sotto la guida dei Mentori Gianluca Piombo, Marco Attura, Andrea Ottani e Lorenzo Sbaffi, i talenti in residenza hanno sviluppato un corpus di opere inedite attraverso l’analisi critica del materiale musicale storico conservato nell’archivio dell’Ente Puccini e l’esplorazione di nuove metodologie, che spaziano dalla musica classica alla contemporanea, dall’improvvisazione all’elettronica live. La finalità è stata quella di incoraggiare una profonda riflessione sull’identità artistica e di contribuire attivamente alla produzione musicale contemporanea.

I Protagonisti: Artisti in Residenza

Il gruppo di artisti selezionati incarna un’ampia visione delle pratiche musicali, unendo rigore accademico e spinta innovativa:

Andrea Gerratana

Compositore siracusano, formatosi con Joe Schittino e Andrea Portera. Le sue opere sono state selezionate per festival, produzioni multimediali e progetti interdisciplinari, tra cui un videogioco musicale “art-cade” e l’opera da camera La Santa Panciera.

Arsienti Di Re

Flautista e compositore di Pesaro, diplomato con lode al Conservatorio “G. Rossini”. Attivo come solista e camerista, collabora con orchestre sinfoniche italiane ed europee ed esplora percorsi di musica sperimentale.

Elisa Del Pero

Cornista, nata a Cecina, formatasi ai Conservatori “P. Mascagni” e “G. B. Martini”. Collabora con orchestre e teatri nazionali e ha ottenuto idoneità presso le accademie del Teatro La Scala e del Maggio Musicale Fiorentino.

Federica Tomassini

Arpista originaria di Senigallia, si forma ai Conservatori “G. Rossini” e “A. Boito”. Ha partecipato a tournée europee con l’Orchestra di Budapest ed è stata prima arpa dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Filippo Zappa

Batterista e percussionista jazz, attivo tra musica colta e popolare. Collabora con la Filarmonica di Fiesole e la banda Brasserie. La sua ricerca unisce riferimenti letterari, storici e arti visive.

Giulia Kyu Won Kim

Soprano sudcoreana, laureata all’Università di Keimyung. Collabora con il Conservatorio di Torino e ha cantato come artista del coro in produzioni quali Le nozze di Figaro e Nabucco.

Huang Jing

Soprano lirico leggero proveniente da Wuhan (Cina), diplomata al Conservatorio di Parma. Vincitrice del terzo premio “Alba Musica Festival Internazionale”, ha interpretato ruoli in L’elisir d’amore, Omaggio a Giacomo Puccini e altre produzioni.

Marco Sebastianelli

Musicista e compositore pesarese, fonde musica classica e contemporanea con elettronica live e improvvisazione. Le sue opere sono state eseguite in festival italiani ed europei; ha composto musiche per cinema muto e produzioni pubblicitarie.

Martina Natuzzi

Arpista e musicista professionista, si forma al Conservatorio di Parma. Vanta un’ampia esperienza come solista, debuttando con l’Orchestra A. Toscanini. Il suo palmarès include il Primo Premio come Solista al “J. Sibelius Instrumental Music Competition” e agli “Euterpe Music Awards” (2023).

Sara Tajik

Compositrice nata a Bagno a Ripoli e cresciuta a Teheran. Formata alla Scuola di Musica di Fiesole, la sua poetica fonde tradizione persiana e sperimentazione occidentale. Diverse sue opere hanno ricevuto premi al Concorso Veretti.

