“Wonder… lo show”, ai 4 Mori il varietà di beneficenza

Giovedì 24 novembre alle 21,30 al cinema teatro 4 Mori di Livorno va in scena “Wonder… lo show!” spettacolo di varietà tra cabaret, musica e danza per sostenere l’apertura di un locale polivalente e totalmente accessibile, Wonder appunto, nel quartiere Venezia di Livorno. Wonder è un progetto che vuole creare concreti posti di lavoro e proporre corsi di formazione a persone con disabilità. Sul palcoscenico nomi noti del panorama artistico labronico che, è bene sottolinearlo, hanno accettato di esibirsi gratuitamente: Claudio Marmugi, Michele Crestacci, Paola Pasqui, il Coro Monday Girls del maestro Cristiano Grasso e gli allievi e allieve del Laboratorio Danza e Movimento.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune, è organizzato dall’associazione Capire un’H e dalla cooperativa sociale Le Livornine. Prevendita in corso alla biglietteria del cinema teatro 4 Mori. Per informazioni 342 5431247 – 338 4250892.

