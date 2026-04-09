Workshop creativi al Museo della Città sulle tecniche artistiche ispirate alla grande arte del passato

Si comincia con due appuntamenti (domenica 12 aprile il primo), ciascuno dedicato a un artista e a una tecnica differente, che uniscono una breve visita guidata al Museo a un'esperienza laboratoriale pratica. Gli incontri si svolgeranno di domenica mattina, in orario 10.00 - 13.00

Il Museo della Città, grazie a una collaborazione tra Comune di Livorno, Coop. Itinera e Lab72, invita le visitatrici e i visitatori a vivere l’arte in modo diretto e coinvolgente con alcuni workshop creativi che traggono ispirazione dalle opere in collezione. Si comincia con due appuntamenti, ciascuno dedicato a un artista e a una tecnica differente, che uniscono una breve visita guidata al Museo a un’esperienza laboratoriale pratica. Gli incontri si svolgeranno di domenica mattina, in orario 10.00 – 13.00 nello Spazio Lanterna del Museo.

Domenica 12 aprile si terrà il workshop di serigrafia dedicato a Emilio Isgrò; dopo una breve presentazione dell’opera e della tecnica, i partecipanti realizzeranno una stampa su shopper in cotone, ispirata a La corsa di Alma, da portare con sé come ricordo dell’esperienza.

Domenica 10 maggio invece sarà la volta della ceramica ispirata alle sculture di Amedeo Modigliani. Attraverso la modellazione dell’argilla, i partecipanti daranno forma a teste stilizzate in cui lo sguardo diventa espressione di interiorità, in dialogo con lo stile essenziale dell’artista. Ogni incontro è pensato come un momento di scoperta e sperimentazione, aperto a tutti, in cui il Museo diviene spazio attivo di creatività e condivisione. Ricordiamo inoltre che, nelle giornate di sabato e domenica alle ore 17.00 è sempre possibile partecipare alle visite guidate a partenza garantita per scoprire il patrimonio del Museo della Città.

Le attività sono a pagamento; è richiesta la prenotazione anticipata, poiché i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città – Polo Culturale dei Bottini dell’Olio

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

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