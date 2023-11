World Aids Day, sabato in piazza Grande test gratuiti e anonimi

In piazza Grande, dalle ore 12 alle ore 19, sarà possibile effettuare test gratuiti ed anonimi per Hiv e Sifilide, ricevere informazioni e supporto psicologico e sarà garantito inoltre uno spazio informativo e interattivo

Sabato 2 dicembre in occasione del World Aids Day, la giornata mondiale contro l’Aids che si celebra ogni anno il 1 dicembre, le associazioni L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno, Agedo Toscana, Lila p24, e Croce Rossa Livorno organizzano un’iniziativa in piazza sulla tematica delle infezioni sessualmente trasmissibili, della salute e del benessere sessuale.

In piazza Grande, dalle ore 12 alle ore 19, sarà possibile effettuare test gratuiti ed anonimi per Hiv e Sifilide, ricevere informazioni e supporto psicologico e sarà garantito inoltre uno spazio informativo e interattivo sulla tematica a cura delle associazioni presenti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno.

Cordialmente,

Condividi:

Riproduzione riservata ©