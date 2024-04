WroOng! arriva sul palco del Teatro della Brigata

Quando ci sentiamo fuori luogo e quando, invece, pensiamo di avere ragione anche quando tutti dicono il contrario? Queste domande hanno ispirato la riflessione e la ricerca che hanno dato vita a “WROONG!”

Arriva al suo ultimo appuntamento Teatri di Confine, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, promossa e realizzata da Comune di Livorno e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con la compagnia L’Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata e la compagnia Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie.

Domenica 14 aprile, ore 17:30, andrà in scena al Teatro della Brigata, via della Brigata Garibaldi 4B lo scoppiettante WroOng!

Cosa è “giusto” e cosa è “sbagliato”?

“WROONG!” è un viaggio alla scoperta del concetto di “sbagliato”, che ne esplora le diverse sfaccettature: come un limite da accettare o superare, uno stigma da combattere, o una percezione con cui fare i conti per non soccombere.

Uno strano arnese è al centro della scena e due eccentrici scienziati compiono esperimenti al limite dell’improbabile. Incaricati di individuare ciò che è “wrong” intorno a loro, faranno di tutto per addomesticare gli errori individuati, ma sarà davvero possibile?

La prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il 3278844341 da lunedì a giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 o scrivere una mail a [email protected]

