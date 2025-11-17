XXII Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, tra eccellenza musicale e solidarietà

Presentato il programma della manifestazione: quattro concerti, ospiti internazionali, collaborazioni prestigiose e il sostegno ai servizi Caritas

di Giacomo Niccolini

È stata presentata nella sala post-Consiliare di Palazzo Comunale la XXII Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona APS in compartecipazione con il Comune di Livorno. A presiedere l’incontro l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, primo a intervenire, che ha sottolineato come la rassegna sia ormai “una manifestazione consolidata nel tessuto cittadino, ma soprattutto un evento ricercato nel panorama nazionale e internazionale”. Ogni anno, ha ricordato, arrivano a Livorno cori da tutta Europa, contribuendo sia all’elevata qualità dell’offerta culturale sia alla promozione turistica della città.

Voci maschili protagoniste del 2024: le scelte artistiche del maestro Stornello – Il direttore artistico Luca Stornello ha illustrato nel dettaglio il programma di quest’anno, spiegando di aver scelto di dedicare la rassegna alla vocalità maschile, dopo molte edizioni concentrate su cori giovanili e femminili. Il primo concerto si terrà sabato 22 novembre alle 21 nella chiesa di Santa Elisabetta Anna Seton, con il Coro maschile La Rupe di Quincinetto (TO), formazione nata negli anni ’50 e oggi capace di fondere repertorio popolare, alpino e polifonia colta senza rinunciare alla qualità musicale.

L’ultimo appuntamento – definito “una chicca” – sarà alla Goldonetta con il quintetto vocale tedesco “Mehr Als 4”: un ensemble maschile giovane e brillante, dalla matrice anglosassone, noto per programmi variegati e vivaci.

Nel mezzo, l’altra grande ospite della rassegna: il coro Sibi Consoni di Genova diretto da Roberta Paraninfo, fresco vincitore del Gran Premio al Concorso Internazionale Guido d’Arezzo, uno dei più prestigiosi al mondo. Per Stornello si tratta di un gradito ritorno: la direttrice si era già esibita a Livorno nel 2018-2019 con il Genova Vocal Ensemble.

Il calendario si chiuderà poi il 21 dicembre con il tradizionale concerto di Natale del Coro Del Corona, quest’anno inserito in una produzione nata a Grosseto: in Cattedrale sarà eseguita la Messa K317 “dell’Incoronazione” di Mozart, con la partecipazione dell’Ensemble Palestrina di Grosseto, diretto da Massimo Merone, e della vivace orchestra giovanile grossetana.

Tutti gli eventi, salvo comunicazioni specifiche, saranno a ingresso gratuito.

La dimensione solidale: la Caritas presenta quattro servizi alla città – La parola è poi passata a Giusy D’Agostino, responsabile della Caritas diocesana, che ha ribadito la forte sinergia tra la rassegna e il volontariato: questo è il terzo anno in cui la manifestazione unisce musica e solidarietà.

Ad ogni concerto verrà presentato un diverso servizio Caritas:

Mense cittadine ed Emporio Solidale , in continuità con la recente Giornata mondiale dei poveri;

, in continuità con la recente Giornata mondiale dei poveri; Servizio medico , che opera nella sede Caritas e tramite il “binario mobile” serale in collaborazione con CISM, con un ambulatorio dedicato che sarà intitolato al medico missionario livornese Lido Rossi ;

, che opera nella sede Caritas e tramite il “binario mobile” serale in collaborazione con CISM, con un ambulatorio dedicato che sarà intitolato al medico missionario livornese ; Progetto Mamma-Bambino , attivo a Villa Benedetta sul Castellaccio;

, attivo a Villa Benedetta sul Castellaccio; Commissione H, con attività rivolte alla disabilità e gestite in larga parte da studenti delle scuole superiori.

D’Agostino ha ricordato come, oltre ai fondi raccolti, lo scorso anno la rassegna abbia portato numerose persone a proporsi per attività di volontariato: “Sono venuti, e vengono ancora”.

Il sostegno della Fondazione Goldoni: Gamba elogia la qualità e l’importanza della rassegna – Il direttore artistico della Fondazione Goldoni, Emanuele Gamba, ha espresso l’orgoglio della Fondazione nell’ospitare parte della rassegna: “È importante perché ci permette di essere dentro un’attenzione per un linguaggio che altrimenti rischieremmo di trascurare”.

Gamba ha raccontato anche di aver ricevuto, durante un recente incontro a Cremona, complimenti da musicisti che conoscono e apprezzano la rassegna livornese, segno della reputazione ormai consolidata raggiunta dall’evento.

La presidente Marinella Viscusi: nuove collaborazioni e un livello da difendere – A concludere la conferenza, la presidente del Coro Rodolfo Del Corona Marinella Viscusi, che ha ringraziato l’assessore Garufo per la costante presenza e tutte le realtà che sostengono la rassegna.

Quest’anno entrano tra i partner anche l’Associazione Borgo dei Greci con la sede di Livorno – rappresentata dal presidente Umberto Cini – e la Fondazione LEM.

La presidente ha ricordato l’interesse crescente dei cori italiani e stranieri a partecipare alla rassegna, sempre più vicina ai livelli di visibilità delle grandi realtà come il Concorso di Arezzo. Stornello ha sottolineato quanto sia “faticoso mantenere un livello così alto”, ma anche quanto la rassegna generi ricadute turistiche significative: molti cori restano a visitare la città e, spesso, tornano a casa stupiti dalla bellezza di Livorno, contribuendo al passaparola positivo.

