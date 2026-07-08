Yuri Tuci a Livorno, doppio appuntamento tra libro e cinema

Lunedì 13 luglio l'attore e scrittore protagonista del film La vita da grandi sarà alla Libreria Mondadori per presentare il libro Caregiver Motherfucker e in serata incontrerà il pubblico di Sguardi in Fortezza in occasione della proiezione del film

Lunedì 13 luglio Livorno ospiterà Yuri Tuci, attore e scrittore autistico che, grazie al film “La vita da grandi”, è diventato uno dei primi attori autistici a ricoprire il ruolo di protagonista in una produzione cinematografica italiana. Un traguardo significativo per il cinema e per la rappresentazione dell’autismo, che contribuisce a promuovere uno sguardo più autentico, inclusivo e rispettoso della neurodivergenza. La giornata si aprirà alle 18.15 alla Libreria Mondadori di via Grande, dove Yuri Tuci presenterà il libro “Caregiver Motherfucker”, scritto insieme a Lorenzo Clemente. Un’opera ironica, irriverente e capace di mettere in discussione il concetto di “normalità”, accompagnando il lettore nelle pieghe più autentiche dell’autismo e del rapporto umano e professionale tra autore e caregiver. Un racconto che invita a riflettere sul significato dell’assistenza e della relazione, andando ben oltre gli stereotipi legati alla disabilità. A moderare l’incontro sarà la dottoressa Lisa Mattei, collaboratrice dell’Associazione Autismo Livorno. Alle 21.30 Yuri Tuci sarà invece protagonista alla Fortezza Vecchia, dove interverrà in occasione della proiezione di “La vita da grandi”, inserita nel cartellone della rassegna “Sguardi in Fortezza”. Il film ha ottenuto grande attenzione da parte del pubblico e della critica, distinguendosi per aver affidato il ruolo principale a un attore autistico e per la capacità di raccontare l’autismo con autenticità, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi. L’iniziativa è promossa nell’ambito di Sguardi in Fortezza, in collaborazione con Associazione Autismo Livorno e Fondazione Laviosa, realtà accomunate dall’obiettivo di favorire, attraverso il cinema e la cultura, occasioni di confronto, sensibilizzazione e inclusione. La presenza di Yuri Tuci rappresenta un’importante occasione per il pubblico livornese di incontrare un artista che, con il proprio percorso umano e professionale, sta contribuendo a rinnovare il modo in cui l’autismo viene raccontato nella cultura contemporanea. Un doppio appuntamento che intreccia letteratura e cinema, offrendo uno spazio di riflessione sul valore della rappresentazione, dell’autodeterminazione e della piena partecipazione alla vita culturale. L’ingresso alla presentazione del libro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, mentre per la proiezione del film valgono le modalità di accesso previste dalla rassegna Sguardi in Fortezza.

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