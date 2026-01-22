Zerododici, al Teatro Salesiani torna il festival canoro dedicato ai più piccoli

Domenica 1 febbraio 2026 la seconda edizione della rassegna per giovani talenti under 12: quindici concorrenti, danza, premi e una giuria tutta da scoprire

Un oratorio senza musica è come un corpo senz’anima. È da questo spirito che prende vita la seconda edizione del Festival canoro Zerododici, in programma domenica 1 febbraio 2026 al Cinema Teatro Salesiani di Livorno, con inizio alle ore 16.

La manifestazione, inserita nella settimana dedicata a Don Bosco, è riservata a bambini e bambine fino a 12 anni (che non abbiano ancora compiuto il tredicesimo) e vedrà 15 giovani artisti salire sul palco per contendersi premi e applausi, tra interpretazioni emozionanti e grande entusiasmo.

A impreziosire lo spettacolo anche la presenza della Scuola di danza New Project Dance, diretta da Roberta Ulivieri, che porterà in scena coreografie interpretate da piccoli danzatori under 12.

La direzione artistica e la conduzione dell’evento sono affidate a Rino Pizzonia e Daniele Pelissero. Il service audio sarà curato da Jack Launaro, mentre alle luci ci sarà Andrea Fede. Il servizio di sala vedrà impegnati Laura e Vittoria Pizzonia, Veronica Bardini ed Emanuele Mistretta.

Per la documentazione fotografica confermata la professionalità di Obiettivo Spettacolo, capitanata da Christian Rossi. Rimane invece rigorosamente top secret la composizione della giuria, che verrà svelata solo il giorno dell’evento.

L’invito è aperto a tutta la città: famiglie, amici e appassionati sono attesi per sostenere i giovani protagonisti di un pomeriggio all’insegna della musica e del talento.

Informazioni

Cinema Teatro Salesiani Livorno

Viale del Risorgimento 85

Telefono: 347 6231966

