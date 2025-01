Zucchi parla del Quartiere di San Jacopo

Appuntamento alla Bottega del Caffè domenica 26 gennaio alle 17 per ascoltare ed interloquire con Enrico Zucchi e la sua narrazione del Quartiere San Jacopo. L’ingresso è libero

E’ sempre un grande piacere ascoltare le pacate ed esaustive narrazioni di Enrico Zucchi su quartieri, strade e monumenti della nostra città, sicuri che ogni notizia che ci viene data è frutto di attente ed accurate verifiche, perché Enrico unisce le rare doti del paziente ricercatore d’archivio, alla limpida esposizione di queste ricerche, sempre riversate in libri ricchi di notizie, mappe e fotografie. Per questo motivo l’Associazione Lavoratori Comunali, oggi associazione aperta a tutti i cittadini italiani che apprezzino cultura e rispetto dei valori universali, ha rivolto ad Enrico Zucchi un invito, cortesemente accolto, per raccontare a quanti interessati, la storia di uno dei più amati quartieri di Livorno, il Quartiere di San Jacopo, nell’ arco di tempo dal 1823 al 1973, cioè dall’istituzione del Catasto urbano, all’anno in cui Enrico lasciò il quartiere. E’ un racconto che unisce la storia al colore della vita in altre epoche, racconti di un passaggio dalla vita paesana d’altri tempi, in cui i bambini giocavano per strada sotto lo sguardo di mamme e nonne, un mondo in cui tutti si conoscevano, alla vita spinta nella modernità, un’epoca in cui non ci si conosce e per strada ci sono più automobili che biciclette. Chi ama queste atmosfere, che apprezza un tuffo nel passato, sapere che cosa c’era prima di quel palazzone anonimo, perché quella strada ha quel nome, può venire alla Bottega del Caffè domenica 26 gennaio alle 17 per ascoltare ed interloquire con Enrico Zucchi e la sua narrazione del Quartiere San Jacopo. L’ingresso è libero.

