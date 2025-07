Cabaret e musica per la seconda settimana di Garibaldissima

Seconda settimana di attività per Garibaldissima 2025, la rassegna di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno con la direzione artistica di Claudio Marmugi. Le proposte di questa settimana (martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio) sono all’insegna del cabaret e della musica.

Martedì 1° luglio saranno in scena Kagliostro & Ilaria Filipponi in Socialmente inutili. La collaborazione tra i due nasce in teatro ma si estende anche al web, dove sono seguiti da oltre 700 mila followers con 300 milioni di visualizzazioni e dove condividono video comici che riflettono le dinamiche quotidiane delle coppie, riscuotendo successo tra gli spettatori online. Lo spettacolo di Kagliostro e Ilaria Filipponi è un’esperienza teatrale che fonde comicità, magia e improvvisazione, offrendo al pubblico un intrattenimento vivace e coinvolgente. Il duo, noto anche come “Duo Filanti”, propone performance che mescolano gag esilaranti, giochi di prestigio e sketch teatrali, creando un’atmosfera unica e divertente.

Mercoledì 2 luglio è la volta di Marta Pistocchi in Gran cabaret de Madame Pistache. Si tratta di un one-woman-show, uno spettacolo musical-teatrale ambientato nei raffinati locali di un cabaret parigino degli Anni Trenta, il “Gran cabaret de Madame Pistache”. Un viaggio musicale condotto, suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa violinista ad alto tasso comico. Con un violino, delle scarpe da tip tap, una loop-station e un microfono, Madame Pistache dà voce e corpo a tutti gli ospiti del suo cabaret. Django Reinhart e la sua fenomenale orchestra swing, l’intero corpo di ballo con le sue affascinanti ragazze e poi le attrazioni internazionali: la giovane ballerina di tip tap, l’esotica danzatrice del ventre, Cab Calloway del Cotton Club di New York, Edith Piaf, il Trio Lescano. Un gioco surreale, uno spettacolo visionario, coinvolgente, esilarante, poetico. Musica, danza, e divertissement con un pizzico di seduzione e una vena di follia. Scritto e interpretato da Marta Pistocchi, diretto da Claudio Cremonesi.

Chiudono la seconda settimana di Garibaldissima, giovedì 3 luglio, Matteo Cesca con Meme Lucarelli in È bravo ma non si applica. Matteo Cesca ha vinto il “Premio Troisi 2024” come miglior attore comico italiano. Ha partecipato a Zelig, Colorado ed è stato finalista a “LOL Talent”. Cesca, classe 1985, monologhista di razza, si è già esibito in passato a “Garibaldissima”, sempre in coppia col maestro Lucarelli, chitarrista jazz tra i più raffinati del panorama italiano. Questo è il loro nuovo spettacolo.

Garibaldissima, sempre spalmata su cinque settimane, mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, riflettori accesi su una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

