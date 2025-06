Presentata Garibaldissima

Edizione 2023

Si parte martedì 24 giugno e si va avanti fino a giovedì 24 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30 una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito. Direzione artistica Claudio Marmugi, organizzazione Fondazione Lem

Per il quinto anno consecutivo piazza Garibaldi torna ad animarsi con le classiche quindici date di spettacolo di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno con la direzione artistica di Claudio Marmugi. La rassegna, sempre spalmata su cinque settimane, mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucchi e senza inganno. Si parte martedì 24 giugno e si va avanti fino a giovedì 24 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, per cinque settimane consecutive, riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

Di seguito il programma degli spettacoli.

Martedì 24 giugno

VALERIA IAQUINTO & RAFFAELLO ZANIERI (musica)

Valeria Iaquinto: direttrice artistica, cantante solista e organizzatrice di eventi.

Raffaello Zanieri: cantante, attore e showman noto anche in TV e per le selezioni toscane di Miss Italia.

Spettacolo descritto come “pura energia e potenza musicale”.

Mercoledì 25 giugno

CECCHETTO-PITTI-SONETTI (musica)

Trio acustico.

Un viaggio musicale con sonorità raffinate e interpretazioni intense.

Giovedì 26 giugno

GIANNI GIANNINI in “50 ANNI DI CARRIERA E… DI RISATE!” (cabaret)

Un classico mattatore toscano. Attore, autore, comico e intrattenitore, noto per le sue partecipazioni a programmi come Domenica In, Che tiriamo in ballo, Dancemania e per film con i fratelli Taviani. Porta in scena una galleria di personaggi divertenti e memorabili. Uno spettacolo di pura comicità.

Martedì 1º luglio

KAGLIOSTRO & ILARIA FILIPPONI in “SOCIALMENTE INUTILI” (cabaret)

Duo comico attivo sia in teatro che sul web, con oltre 700 mila follower e oltre 300 milioni di visualizzazioni. Il loro spettacolo unisce comicità, magia e improvvisazione. Anche conosciuti come “Duo Filanti”, offrono uno show ironico e originale.

Mercoledì 2 luglio

MARTA PISTOCCHI in “GRAN CABARET DE MADAME PISTACHE” (musica/teatro/cabaret)

One-woman-show ambientato in un cabaret parigino anni ’30. Uno spettacolo musicale poetico e divertente con musica dal vivo, danza e ironia. Marta Pistocchi interpreta una carrellata di personaggi ispirati al mondo del varietà, accompagnata da un violino e scarpe da tip tap. Regia di Claudio Cremonesi.

Giovedì 3 luglio

MATTEO CESCA con MEME LUCARELLI in “E’ BRAVO MA NON SI APPLICA” (cabaret)

Matteo Cesca, vincitore del Premio Troisi 2024 come miglior attore comico, già volto noto di Zelig, Colorado e LOL Talent. Insieme a Meme Lucarelli, propone uno spettacolo brillante e moderno.

Martedì 8 luglio

ENRICO ROSTENI / EDOARDO RIPOLI / ENRICO FAGGIONI in “E1… E2… E3!” (cabaret)

Uno spettacolo che unisce tre percorsi comici diversi:

Enrico Rosteni: cabarettista, autore e cantante, noto per “La sai l’ultima?”, “Costanzo Show” e i libri “Quattro chili di limoni e un caco”, “Uè vuoi quei kiwi?”.

Edoardo Ripoli: attore teatrale e cabarettista con esperienze accanto a Pippo Franco, Enrico Montesano e altri grandi nomi.

Enrico Faggioni: chitarrista, cantastorie e comico toscano, con storie e battute in stile “Striscia la notizia”.

Un mix di comicità, musica e improvvisazione, tra tradizione e satira sociale.

Mercoledì 9 luglio

CLAUDIO MARMUGI in “BABBI BAMBINI E BIMBI BABBINI… OGGI!” (cabaret)

Commedia comico-sociopedagogica che aggiorna uno spettacolo di 20 anni fa sul rapporto genitori-figli. Oggi i bambini crescono con internet e smartphone… ma dove sono i padri?

Giovedì 10 luglio

ELIA LUNARDI con STEFANO “STIVE” LUNARDI, LEONARDO DE MAIO, CHICO DE MAIO e PAOLO BATISTINI (musica)

“Sound of Light”: progetto musicale che mescola tecnica, passione e spiritualità. Elia Lunardi racconta la sua esperienza di vita e musica in un viaggio interiore. Concerto emotivo e coinvolgente.

Martedì 15 luglio

WALTER NENCI in “VISIONARIO” (teatro)

Monologo satirico e riflessivo.

“Che dire di questa società folle? Che dire di chi dice che mi devo adattare? Mi vorrà bene? Basta, vado in Messico…”

Pensieri che scatenano una fuga verso l’assurdo e il comico. Un’analisi della contemporaneità in chiave teatrale.

Mercoledì 16 luglio

NICO PELOSI & GIACOMO TERRENI in “POLLI DENTRO” (cabaret)

Spettacolo comico tra monologhi, personaggi e sketch. Tema centrale: la crisi di identità e l’ossessione per la fama. Uno show vivace, surreale e tragicomico, dove i protagonisti si raccontano in un mondo che sembra non permettere loro di vivere una vita “normale”. Il pubblico sarà coinvolto come in un’arena, tra risate e riflessioni.

Giovedì 17 luglio

EMILIANO GEPPETTI & CARLO BOSCO in “MALAMENTE ACUSTICO” (musica)

Geppetti (voce) e Bosco (piano e tastiere) propongono uno show fatto di “storie cantate”. Musica d’autore e pop/dance si alternano con narrazione, offrendo un viaggio emozionale nel tempo e nella memoria. Partecipanti storici di “Garibaldissima”, portano avanti anche lo show europeo “Dancemania”.

Martedì 22 luglio

ALESSIA CESPUGLIO con FILIPPO CECCARINI in “DELL’AMORE, VI PREGO, FATEMI PARLARE D’AMORE” (teatro)

Reading teatrale con racconti inediti di Alessia Cespuglio, accompagnata dalla musica di Filippo Ceccarini.

“Si può parlare d’amore, per favore?”

Un’intima riflessione sull’amore, la perdita, e la trasformazione del sentimento in poesia. Un dialogo tra voce, musica e pubblico.

Mercoledì 23 luglio

DISFIDA IN VERNACOLO LIVORNO–PISA–FIRENZE (Bocci) (vernacolo)

Sfida comico-musicale tra tre città toscane, ognuna con il proprio vernacolo.

Una serata fatta di canzoni popolari, stornelli, poesie e barzellette, con protagonisti:

Livorno: Enrico Faggioni, Aldo Corsi, Franco Bocci (Compagnia La Combriccola Livornese)

Pisa: Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri, Fabiano Cambule (Croccchio dei Golardi Spensierati Pisani)

Firenze: Giuseppe Troilo

Il pubblico decreterà la città vincitrice in questa celebrazione delle tradizioni toscane.

Giovedì 24 luglio

FABIO VANNOZZI – MARTINA BENIFEI in “IO, IL VECCHIO E IL MARE” (teatro)

Monologo ispirato al celebre romanzo di Ernest Hemingway, con letture e narrazioni che rievocano i temi di mare, sfida e dignità.

“Un uomo che non soccombe di fronte alle avversità perché è capace di affrontarle con dignità.”

Uno spettacolo che intreccia brani del romanzo con contributi di velisti, navigatori solitari, comandanti.

Violoncello: Martina Benifei

Musiche originali: Federico Bonetti Amendola

Videomaker: Virgilio Catarsi e Gianfranco Giannardi

Scenografia: Antonio Morozzi

Regia, testo e interpretazione: Fabio Vannozzi

