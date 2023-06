Torna LeggerMente a Villa Fabbricotti, Giancane apre la rassegna letteraria

(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Sul palco accanto al Chioschino di Villa Fabbricotti si alterneranno, nei mesi di giugno e luglio, personalità dal mondo dell’arte, della letteratura, della politica e della cultura nazionale. Walter Veltroni tra gli ospiti

Dal 14 giugno al 23 luglio al Chioschino di Villa Fabbricotti, si terrà LeggerMente 2023, la 5° edizione della rassegna letteraria organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Fondazione Livorno, Cooperativa Itinera, Feltrinelli Librerie Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini. Su un palco immerso nel verde si alterneranno, nei mesi di giugno e luglio, personalità dal mondo dell’arte, della letteratura, della politica e della cultura nazionale. Dopo l’edizione 2022, improntata alla creazione di una comunità narrante, la rassegna di quest’anno è incentrata sulla bibliodiversità: autori e autrici differenti per provenienza e vocazione si dividono tra poesia, saggistica e narrativa, annoverando presenze di spicco legate al Premio Strega, voci importanti del giornalismo italiano e case editrici di tutte le carature.

TRA GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2023

Walter Veltroni

Politico, giornalista, intellettuale, Walter Veltroni è stato vicepresidente del Consiglio, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e due volte Sindaco di Roma. È regista, scrittore e attualmente scrive per il Corriere della Sera.

Marco Malvaldi

Ha esordito come scrittore con il giallo La briscola in cinque pubblicato da Sellerio nel 2007, primo di una lunga serie di storie divenute note come I romanzi del BarLume, poi tradotte in una serie televisiva che ha raggiunto nel 2023 la decima stagione.

Maurizio De Giovanni

Sceneggiatore, drammaturgo e uno dei più conosciuti scrittori di romanzi gialli sul panorama nazionale.

Chiara Valerio

Scrittrice, traduttrice, direttrice artistica e conduttrice radiofonica, è editor per Marsilio, curatrice della collana narrativa.it per l’editore Nottetempo, è redattrice di Nuovi Argomenti e di Nazione Indiana, collabora con l’Unità, Il Sole 24 ore, la Repubblica e con il programma Ad alta voce di Radio3.

Antonella Lattanzi

Scrittrice già nota per il romanzo Questo giorno che incombe (HarperCollins Italia, 2021), candidato al premio Strega e vincitore dei premi Vittorini e Scerbanenco, ha collaborato per la tv al programma Le invasioni barbariche e scritto sceneggiature per il cinema.

Cristina Cassar Scalia

Ha raggiunto il successo con i romanzi che hanno come protagonista il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina pubblicati a partire dal 2018 da Einaudi Stile Libero.

E poi ancora Giancane, Lamberto Giannini, Simonetta Gola, Marco Corbi, Michele Cecchini, Eugenia Romanelli, Rory Cappelli, Enrico Franceschini, Teresa Cremisi, Piera Ventre, Francesco Niccolini, Marco Vichi, Leonardo Gori, Maddalena Vaglio Tanet, Guido Ghirelli, Massimo Nava, Agnese Pini. La sezione Leggermente Off chiude la rassegna presentando alcune interessanti voci del territorio.

