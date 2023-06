Il Pinocchio riattualizzato di Michele Cecchini oggi (ore 19) a LeggerMente

Appuntamento lunedì 26 giugno al Chioschino di Filippo Brandolini in Villa Fabbricotti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

Tra ossessione per i marziani e Gratta e vinci, il Pinocchio riattualizzato di Michele Cecchini approda a LeggerMente.

Lunedì 26 giugno alle 19 Michele Cecchini presenta Un morso all’improvviso (Bollati Boringhieri, 2023) in compagnia di Massimo Ghirlanda, insegnante e direttore della collana I quaderni di Storia del cinema della casa editrice Erasmo, che introduce l’incontro.

“A vederlo pareva morto, ma non dev’essere ancora morto per bene” dice il Falco alla Fata Turchina nel romanzo di Collodi. Oggi Pinocchio è un quarantenne che vive insieme alla moglie e alla figlia adottiva in una periferia della Toscana. Tutti lo conoscono come Beo. Il suo Paese dei Balocchi è il dancing della locale Casa del popolo, che frequenta il sabato sera insieme all’amico Luciano. Prova a moltiplicare le monete con il Gratta e vinci e i suoi piedi non si bruciano, ma soffrono di psoriasi. Vittima di allucinazioni, è ossessionato dai marziani, ritenuti responsabili del rapimento del padre, scomparso da tempo. Per scongiurare le disgrazie, Beo si impone regole e cerimoniali che lo rendono legnoso e burattinesco. Eppure, malgrado tutto, insiste nel cercare la poesia nel degrado, l’incanto nello squallore. Dopo una serie di avventure dal sapore fiabesco, una sera la persecuzione dei marziani prende corpo per davvero: Beo se li ritrova faccia a faccia e da quel momento la sua vita cambia.

Michele Cecchini è nato a Lucca nel 1972. Laureato in Lettere all’Università di Pisa con una tesi su Leopardi e la luna, insegna materie letterarie in una scuola superiore di Livorno, dove risiede.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it.

Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

