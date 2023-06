LeggerMente, sabato il poeta Corbi presenta “Nervature”

Appuntamento il 24 giugno alle 19 al Chioschino di Villa Fabbricotti con il poeta livornese Marco Corbi. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

Sabato 24 giugno alle ore 19.00 sarà presentato a LeggerMente Nervature, l’ultimo lavoro di Marco Corbi, da poco pubblicato da MDS.

Questa terza silloge di poesie segue Zero ed Eptagoni e raccoglie una serie di lavori che sono stati paragonati dalla critica letteraria ad aculei e lapilli, e contemporaneamente a carezze. Le parole vivono in un’unione osmotica, tra lirica, prosa e testi sperimentali.

Partendo dai suoi punti di riferimento più importanti, in particolare Valerio Mangrelli, Konstantinos Kavafis e Wisława Szymborska, l’autore lavora con la scrittura per sottrazione, eliminando in più tempi dall’idea iniziale il non essenziale, in un viaggio alla ricerca del necessario, dell’indispensabile e del senso ultimo del segno linguistico. Event partner Conflavoro PMI Livorno.

Chi è Marco Corbi – Marco Corbi è nato nel 1968 a Livorno, dove risiede. Si è formato presso la Scuola Carver ed ha vissuto a lungo a Londra, Roma e Milano. Oggi scrive poesie, racconti e testi non convenzionali, molti dei quali pubblicati in antologie e riviste letterarie. Introduce: Francesco Mencacci, direttore didattico, formatore e docente della Scuola di Scrittura creativa Carver di Livorno.

Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

