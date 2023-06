Walter Veltroni giovedì 22 giugno a LeggerMente

Presenterà la nuova avventura “tra amore e morte” del commissario Buonvino. Moderatori d’eccezione il sindaco Salvetti e l'assessore Lenzi. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

Giovedì 22 giugno, alle ore 19, Walter Veltroni sarà ospite di LeggerMente 2023 (fino al 23 luglio a Livorno, al Chioschino di Villa Fabbricotti), la rassegna letteraria giunta alla 5ª edizione, quest’anno declinata sul tema della bibliodiversità, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Fondazione Livorno, Cooperativa Itinera, Feltrinelli Librerie Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini. A presentare l’incontro saranno due moderatori d’eccezione: il Sindaco di Livorno e giornalista Luca Salvetti e l’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi.

Buonvino tra amore e morte (Marsilio, 2023) è il quarto capitolo della fortunata serie che ha per protagonista il commissario Giovanni Buonvino e dei rocamboleschi “magnifici sette al contrario” del commissariato di Villa Borghese. Il romanzo corre lungo un doppio binario: da una parte, l’attentato a Veronica – moglie del protagonista – nel giorno del matrimonio; dall’altra la scoperta di un anziano ucciso da una raffica di colpi di pistola. In un insieme di suspence, azione e dramma emotivo, Buonvino è ispirato a fatti realmente accaduti a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, unendo al genere del romanzo giallo una base storica di intenso coinvolgimento. Politico, giornalista ed intellettuale di ampio respiro, Walter Veltroni è stato vicepresidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali, due volte Sindaco di Roma, fondatore e primo segretario del Partito Democratico, membro dal 2014 del Consiglio Direttivo Unicef-Italia. Ha realizzato dodici film documentari, scritto oltre venti opere di saggistica e sedici di narrativa. Attualmente è editorialista per il Corriere della Sera e collaboratore per La Gazzetta dello Sport. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it. Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

