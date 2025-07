A Leggermente la presentazione del romanzo di Alberto “Bebo” Guidetti

Alberto Guidetti uno dei componenti dello Stato Sociale band attiva dal 2009 sarà il protagonista della presentazione del suo romanzo giovedì 10 luglio alle 18.30 a Leggermente al chioschino di Villa Fabbricotti. Un romanzo – di guerriglia esistenziale, un libretto rosso 2.0 da diffondere per ribadire forte e chiaro che non è invidia sociale: si chiama conflitto di classe. Il romanzo “Con rabbia e con amore” di Guidetti verrà introdotto da Alessia Cespuglio attrice formatrice teatrale e autrice.

Andrea Costa ha ventiquattro anni e lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna. Ogni giorno, all’alba, affronta la tangenziale per andare a sistemare la merce sugli scaffali: un lavoro meccanico, logorante, che lo tiene lontano dai suoi sogni. Andrea odia “quelli lì”, i privilegiati che non hanno bisogno di lavorare per vivere. Il rancore sociale cresce soprattutto quando, quasi per beffa del destino, si innamora di Claudia: bella, colta, ricca. Per un attimo crede di potersi perdere in quella leggerezza borghese, ma le divergenze tornano a galla, e la realtà delle disuguaglianze – anche nei sentimenti – si fa insopportabile. Tra ironia e disincanto, Con rabbia e con amore è l’opera prima “solista” di Guidetti che parla a una generazione sospesa tra sfruttamento e aspirazioni, un manifesto narrativo che grida l’urgenza di riscatto.

Alberto Guidetti, detto Bebo, è un componente della band Lo Stato Sociale. Insieme al gruppo ha pubblicato libri per Rizzoli, Feltrinelli e il Saggiatore, ha condotto un programma su Rai Radio2 e insegnato alla TheSIGN Academy di Firenze. Con il monologo “Qualcuno con cui parlare” è stato protagonista di cinquanta date italiane, nonché autore di Da Marco a Marco, lo spettacolo teatrale di Marco Cappato. Conduce il podcast “Il capitale musicale”, dedicato ai meccanismi dell’industria discografica.

