Al via l’anteprima di Leggermente con Antonio Moresco

Prende il via con Antonio Moresco l’anteprima di Leggermente, quattordici appuntamenti con gli autori dal 3 al 14 giugno organizzati in attesa di Leggermente, settima edizione, la rassegna letteraria che si dipanerà per tutto il mese di luglio. Appuntamento oggi alle 18,30 al Chioschino di Villa Fabbricotti

Prende il via con Antonio Moresco l’anteprima di Leggermente, quattordici appuntamenti con gli autori dal 3 al 14 giugno organizzati in attesa di Leggermente, settima edizione, la rassegna letteraria che si dipanerà per tutto il mese di luglio.

Primo ospite di questa anteprima, sul palco allestito al Chioschino, grazioso punto ristoro in stile liberty nel parco di Villa Fabbricotti a Livorno, sarà martedì 3 giugno ore 18,30, Antonio Moresco autore di assoluta singolarità nel panorama nazionale e internazionale, con la sua Lettera d’amore a Giacomo Leopardi (Solferino editore). Viviamo tempi folli e terribili: anni di guerre, di deliri identitari, di odio e fobie. Giacomo Leopardi, è stato il poeta che più di ogni altro ha raccontato i tormenti del suo presente e la difficoltà di trovare un proprio posto nel mondo, aprendo al contempo spazi di sovrumani silenzi e profondissima quiete dove portare in salvo i suoi lettori, almeno per un attimo. Incontrato in anni formativi difficili, Leopardi è diventato per Antonio Moresco il compagno di viaggio di tutta una vita. Antonio Moresco, considerato uno dei maggiori scrittori italiani, ha composto così il più vivo, lirico e universale dei libri su Leopardi, in cui racconta una giovinezza macerata di dubbi e illuminata di illusioni; ne attraversa il pensiero e l’opera ragionando su cosa sia – e cosa non dovrebbe essere – la letteratura. Riscopre assieme a lui l’amore e la ribellione, la libertà e la morte; indaga sull’incombenza del male e sulla tentazione della felicità. Infine, con lui si libra in volo, alto sulle miserie del mondo, per raccontare il nostro presente come lo avrebbe visto e interpretato Leopardi, regalando al lettore, un punto di vista nuovo sul tempo in cui viviamo. Antonio Moresco sarà introdotto da Salvatore Toscano. Il secondo appuntamento di questa anteprima è in programma mercoledì 4 giugno 2025, ore 18.30, con Alessio Traversi che presenterà, introdotto da Riccardo Greco, Ada,(Vittoria Iguazu Editora). Una ragazza, Ada, viene trovata priva di sensi nel bagno di una scuola, con una ferita sulla fronte. Attorno a lei si sviluppa un’indagine che rivela l’impotenza degli adulti, bloccati nei loro ruoli e incapaci di comprendere davvero l’adolescenza. Tra false piste, solitudini e tensioni tra farsa e tragedia, il romanzo intreccia linguaggi burocratici, scientifici e lirici. Ada è un’opera difficile da catalogare, che mescola i generi e li svuota, lasciando solo il loro involucro. Un poemetto tragicomico ridotto a struttura, dove i personaggi si muovono come figure svuotate, attorno a un enigma che resta irrisolto. Alessio Traversi insegna discipline letterarie nelle scuole superiori. Per molti anni ha lavorato in ambito teatrale come drammaturgo e regista all’interno di compagnie, nelle scuole e in carcere.

La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e senza prenotazione.

INFORMAZIONI

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Telefono: 0586824511

Email: [email protected]

Sito: www.leggermente.eu

Instagram: @leggermentelivorno

Condividi:

Riproduzione riservata ©